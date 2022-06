Acorden fer promoció conjunta i creuada de la Fira de Sant Ermengol i la Fira de Vi del Pirineu

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell participarà activament aquest pròxim dissabte, 11 de juny, a la 10a Fira de Vi del Pirineu, a Talarn (Pallars Jussà), iniciant així l’acord a què han arribat els ajuntaments dels dos municipis per tal de tenir presència creuada en ambdós esdeveniments. Així, a la Fira de Vi del Pirineu s’hi podran trobar quatre formatgers artesans del Pirineu, dos de l’Alt Urgell i dos del Pallars Jussà, que vendran els seus formatges i oferiran tapes als visitants.

Durant la propera edició de la Fira de Sant Ermengol, la Fira del Vi del Pirineu serà la responsable de l’estand del vi, des d’on oferiran producte dels cellers del Pallars Jussà, aportant diversitat i qualitat a l’esdeveniment.

Segons ha manifestat l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, “aquest és un primer pas per construir una xarxa d’esdeveniments pirinencs que tenen l’objectiu de posar en valor els productes alimentaris autòctons del territori”. Per la seva part, la tinent d’alcalde Promoció Econòmica i responsable de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, Mireia Font, remarca al respecte que “és molt adequat establir aliances amb d’altres fires, i concretament amb la Fira de Vi del Pirineu que celebra Talarn, ja que això permetrà disposar d’una mostra de vins i cerveses del Pirineu dins la Fira de Sant Ermengol”.

Font també subratlla la necessitat de mantenir aquests lligams amb d’altres fires que se celebren al Pirineu: “és molt important per al territori, ja que permet donar a conèixer tant les poblacions com els productes que s’hi elaboren a tots aquells visitants de les fires que venen de fora de les comarques pirinenques”.

Tast guiat i parades de formatges artesans

Concretament, la fira mil·lenària de la capital alturgellenca serà present a la fira de vi pirinenc amb un tast guiat de formatge del Pirineu que anirà a càrrec de Judit Carreira, formatgera de Formatges de l’Abadessa de la Seu d’Urgell. A més a més, durant tota la jornada de dissabte hi haurà quatre parades de formatges artesans del Pirineu: Mas d’Eroles, Castell-llebre, Vilavella i Formatge del Pallars.

Fira de Sant Ermengol 2022, del 14 al 16 d’octubre

Com ja es va anunciar fa unes setmanes, la Fira de Sant Ermengol 2022 ja disposa de la imatge de l’edició d’enguany que es basa, com cada any, en una lletera, decorada per l’artista Carme Invernon. Recordem que l’edició d’aquest any tindrà lloc el tercer cap de setmana del mes d’octubre, concretament divendres 14 (tarda), dissabte 15 i diumenge 16 (ambdós, tot el dia).