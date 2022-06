Els fallaires del país donen el tret de sortida amb la Trobada a AINA i l’elecció del Fallaire Major

Aquest cap de setmana, 11 i 12 de juny, comencen les activitats fallaires amb la represa de la Trobada de Fallaires d’Andorra a AINA i la tradicional recerca de l’argolla de Fontargent amb la qual es decideix qui serà el Fallaire Major d’enguany. Recordem que el punt de trobada de germanor a AINA, de tots els col·lectius fallaires del país, no es duia a terme des de fa dos anys i que al 2021 només es va poder fer l’argolla seguint les mesures de seguretat imposades per la situació pandèmica.

Els fallaires aniran arribant a la casa de colònies al llarg de la tarda vespre del dissabte 11, per compartir el sopar i l’activitat nocturna, però, el plat fort es desenvoluparà el diumenge, dia 12, a partir de les 9 hores, al fons de la Vall d’Incles per a dur a terme la recerca de l’argolla de Fontargent: una de les dues candidates ha de trobar el clau d’or que penja d’una argolla de plata. Qui el trobi ostentarà el càrrec de Fallaire Major durant aquest proper any i serà investit el dia 23 a la tarda a la plaça del Consell General.

A data d’avui, dues són les candidates que es presenten a la competició: Rosa Mari Sabaté del Puial, d’Andorra la Vella i Laia Giralt, d’Ordino. Per presentar-se a fallaire major s’han de complir uns requisits, així com complir un seguit de deures si s’acaba sent el representant del col·lectiu fallaire del país. Després del dinar de germanor de diumenge, els fallaires faran el taller per confeccionar les falles que rodaran la nit de la cremada.

Fallaire menor d’Andorra la Vella

D’altra banda, el col·lectiu de fallaires de llum d’Andorra la Vella també escollirà aquest cap de setmana el seu Fallaire Menor a través del mateix procediment: un joc de pistes a la Vall d’Incles al final del qual han de trobar el clau de plata que el distingeix. El Fallaire Menor d’Andorra la Vella també és investit a la plaça del Consell General en l’acte del dia 23, a les 19 hores.