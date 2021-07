Els millors aliats per mantenir el teu cabell protegit del sol

Igual que fas amb la pell, és important que mantinguis el teu cabell protegit del sol. I és que també pateix les conseqüències dels raigs ultraviolats: sequedat, encrespament, alteració del color, etc. Creu-me, res quedarà millor amb el teu bronzejat que una cabellera radiant i saludable. Per aconseguir-ho, només has de recórrer als aliats adequats. Pren nota!

Els efectes del sol en el teu cabell

“A l’estiu es produeix una exposició prolongada als raigs UVA, que ataquen a la melanina i trenquen els enllaços de queratina del cabell fent que llueixi una aparença més opaca, que es trobi deshidratat, perdi elasticitat i es torni més fràgil. Com més gran sigui aquesta exposició, major risc de trencament existirà“, explica la doctora Maria Eugenia Segòvia, de la clínica Hospital Capil·lar. “A més, el cuir cabellut també es veurà afectat, podent ressecar-se, irritar-se, produir-se descamació i fins i tot cremades de la mateixa forma que succeeix amb la nostra pell quan no la protegim.”

L’aigua de la mar és un altre dels enemics del nostre cabell durant els mesos d’estiu. “Encara que el seu elevat pH i el seu alt contingut en sals minerals i oligoelements poden produir alguns efectes beneficiosos sobre el nostre cabell, com regular l’excés de sèu en cabells grassos o aportar suavitat i volum, la conjunció amb elements de l’entorn com l’exposició solar o la sorra produeix efectes nocius sobre el cuir cabellut, danyant la seva estructura química i, per tant, la cutícula. En aquest cas, els cabells eixuts són els majors afectats, ja que la sal impedeix una correcta hidratació de la tija i fa que la fibra capil·lar es ressequi.”

Un tercer factor al qual hem de parar esment és la sudoració excessiva. “És un altre component que fomenta que el nostre cuir cabellut es ressequi i perdi lluentor, provocant que els fol·licles es tornin més fràgils i trencadissos”, destaca l’especialista d’Hospital Capil·lar. Per això recomana “una bona hidratació a través de màscares o condicionadors, així com utilitzar algun tipus de gorra, barret o mocador, i evitar les hores centrals del dia a l’hora de prendre el sol.”

Per bellezactiva.com