Els germans Marc i Miquel Font mostren un bon nivell a Sèrbia

Els pilots i germans, Marc i Miquel Font (FotoEsport)

El Xross Hard Enduro Challenge – Sèrbia, prova inicial del calendari del Campionat del Món de Hard Enduro ha estat marcat per la climatologia adversa. El pilot, Marc Font, va arribar a Zaltibor (Sèrbia) amb “els deures fets”, quant a haver preparat a consciència l’inici del Campionat de Món FIM de Hard Enduro.

La recompensa no va ser una altra que situar-se en la 15a posició de la categoria Sènior-PRO (16a en l’absoluta), en un meeting que va finalitzar de manera espectacular, aconseguint la 12a plaça en l’absoluta, en la jornada final del Xross Hard Enduro Challenge.

Quant al seu germà, Miquel Font, que va disputar la cita de Zaltibor en la categoria EXPERT, va obtenir una meritòria 15a posició després d’aconseguir la 2a plaça en la qualificació (79 pilots classificats) de l’etapa pròleg i superar una jornada molt complicada en els primers 100 km, de competició.





El pilot de ZonaPaddock (Marc Font) en progressió durant els quatre dies en Zaltibor

Durant la primera jornada en la localitat sèrbia, Marc Font va estar pendent de les verificacions i dels últims retocs en la seva KTM abans de començar a competir en el Pròleg Akrapovic.

La competició es va iniciar amb la disputa de la mànega de qualificació, vàlida per a la formació de la graella de sortida de la primera jornada i per a participar en carrera del pròleg, en la qual només tenien accés els 15 més ràpids en la qualificació.

Marc Font va aturar el crono en 1’01”89 a la segona volta en el traçat espectacle muntat pels organitzadors en ple centre de la localitat de Zaltibor. Amb aquest registre Marc es va situar en la 23a posició (68 pilots classificats) de la categoria PRO, per la qual cosa s’assegurava un bon lloc en l’ordre de sortida.





Els boscos de la Sèrbia central van ser l’escenari dels tres dies de competició

Amb la localitat de Zaltibor com a nucli central del Xross Hard Enduro Challenge, els pilots van haver de superar les grans dificultats que tenien els recorreguts marcats pels organitzadors a les muntanyes de l’esmentada Zaltibor i de les localitats de Tara i Mokra Gora.

Com havia imaginat Font, les dificultats a superar van ser en forma de zones amb arbres, torrents amb pedres de dimensions variada, zones de terra… Tot “amanit” amb pluja i fred, van fer que en alguns moments el traçat es pogués qualificar de dantesc.

Els primers 100 km, del meeting van començar a les 8.00 hores del dijous dia 18. Moments d’incertesa que es van veure acompanyats per una climatologia molt adversa (fred i pluja), les previsions es van complir. El pilot de ZonaPaddock tenia clara la seva estratègia: “Començaré la competició a un ritme més aviat conservador, no sé el què m’espera i segons vagi veient el traçat intentaré anar més de pressa”.

Tot va sortir segons el planejat per al pilot de la FMA, sortint des de la 25a posició, va mantenir el lloc fins al punt d’avituallament (Service point). A partir d’aquest instant va incrementar el ritme i va aconseguir completar la jornada en la 19a plaça en la classificació absoluta, amb un crono de 5h07’35”41.

La segona jornada, també 100 km, va seguir en la mateixa línia de dificultat tant en el recorregut com en l’ambient meteorològic. El canvi va estar en la manera d’afrontar el dia 2, per part de Marc Font. Va sortir decidit a llimar diferències, però problemes mecànics van condicionar la seva actuació durant tota la jornada.

El pilot andorrà molt contrariat al final del dia 2, va veure com quedava situat en la 24a posició entre els PRO, amb un registre de 4h22’32”30. Malgrat tot en l’acumulat, se situava en el 17è lloc, amb un temps de 9h37’03”75, entre un grup de 5 pilots separats per diferències mínimes. Sens dubte l’última etapa de la XROSS Challenge seria decisiva per a aconseguir el seu objectiu. Marc estava convençut: “Puc estar entre els 15 millors de la classificació absoluta”.

Marc va aprofitar al màxim l’última jornada a Sèrbia, la seva excel·lent actuació en els 100 km finals el va portar a fregar el top10 entre els sènior-PRO (12a en l’absoluta), amb un crono de 3h27’04”44, a escassos 20’ d’una llegenda del hard enduro mundial, com és el pilot britànic Graham Jarvis, que va ser qui va tancar el top10 del dia 3.

En la classificació final sènior-PRO final, Marc Font va ocupar la 15a plaça, amb un temps acumulat de 13h04’08”19. Cal esmentar que en la classificació absoluta de la categoria reina del mundial de l’especialitat, a part del millors especialistes sènior, va ser superat pel pilot Júnior, Matthew Green, pilot local i en conseqüència bon coneixedor de l’escenari en el qual s’ha disputat la Xroos Challenge.

“Deixo Sèrbia amb un sabor agredolç. Per un costat la satisfacció d’haver aconseguit l’objectiu exigent amb el qual ens vam desplaçar al meeting i l’excel·lent actuació que hem arrodonit en aquesta últim dia de competició. D’altra banda, els problemes mecànics del segon dia, que ens van fer perdre un temps preciós pensant en la classificació final”. Eren les paraules de Marc Font, encara, al parc d’assistència de Zaltibor.





Miquel Font, molt satisfet de la seva participació en el Xross Challenge

El pilot andorrà va competir en la categoria EXPERT (també coneguda com a Silver) de la cita del mundial de Sèrbia. Va acudir als Balcans sense un objectiu concret i estar al final de les tres jornades en el top15 de la categoria es pot catalogar d’un gran resultat.

Aquest era el resum dels dies de competició, que feia Miquel Font: “Molt content en general de com ha anat la carrera en els boscos de Sèrbia. En el pròleg vaig lluitar per a guanyar fins a l’últim moment. Al final, una segona posició que per a començar estava molt bé.

El primer dia les coses no van anar tan bé, amb pluja tot el dia em va costar molt superar el traçat, al final el vaig fer en la 17a posició. En les dues següents jornades em vaig trobar molt més còmode i vaig millorar de manera considerable. En els dos dies vaig estar prop del top10 (12 i 11 respectivament). En l’acumulat dels cronos em vaig situar en la 15a plaça. Sens dubte, el temps perdut durant el primer dia va ser decisiu de cara a millorar posicions a la classificació definitiva. En resum, menys el primer dia que la vaig “liar” molt, la prova ha estat positiva per a mi”.

La Red Bull ERZBERGRODEO, coneguda com la competició de motos offroad més famosa del món donarà continuïtat, el pròxim mes de juny (del 8 al 11), al Campionat de Món de Hard Enduro. La cursa es disputarà, com es habitual, amb Eisenerz, localitat minera d’Àustria, com a nucli central.





Els germans Font no seran a Àustria per falta de pressupost. El pròxim repte per a ells serà el Red Bull ABSTONE (Itàlia)

Pensant en el futur, Marc Font també va comentar, que no competirà a Àustria, la pròxima cita del certamen: “Sentint ho molt, no podré desplaçar-me a Elsenerz (Àustria) per a disputar una de les proves mítiques del hard enduro mundial. El motiu? Falta de pressupost”.

Així doncs, serà a principis de juliol, en concret els dies 7, 8 i 9 de juliol, quan la regió de la Toscana italiana acollirà el tercer meeting del calendari del Campionat del Món FIM de Hard Enduro. A Val di Luce sí que hi haurà presència andorrana, Marc i Miquel Font estaran en el parc de pilots.





Classificacions Xross CHallenge – Sèrbia

Categoria PRO (Sènior):

1. Manuel Lettenbichler (KTM) 9:49:28.60, 2. Mario Roman (Sherco) 10:22:38.10, 3. Teodor Kabakchiev (KTM) 10:29:04.12, 4. Trystan Hart (KTM) 10:33:04.42, 5. Michael Walkner (GASGAS) 10:36:49.98 … 15. Marc Font (KTM) 13:04’08”19.

Categoria EXPERT:

1. Florian Peyret, 7h56’33”52, 2. Hugo Bernard, 8h00’32”10, 3. Swan Servajean, 8h03’36”82, 4. Konrad Wisniewski, 8h23’05”42, 5. Jaime Quilis, 8h23’07”27 … 15. Miquel Font, 9h30’21”54.