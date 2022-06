El nombre de transaccions de NFTs cau un 92% des de setembre

En un revelador article, el Wall Street Journal s’indica que, des que les operacions de compravenda amb NFTs van arribar al seu punt màxim de 225.000 transaccions diàries el setembre de 2021, aquest mercat ha perdut un 92% de la seva activitat, quedant-se a l’abril d’enguany amb unes 19.000 transaccions diàries.

No és l’únic barem que descendeix vertiginosament entre les mateixes dates, ja que el nombre de carteres actives implicades en operacions amb NFTs han descendit des de les 119.000 el novembre de 2021, fins a les 14.000 en tancar abril d’enguany, el que representa un descens del 88%.

Si bé tant en les xarxes socials (com Twitter) o publicacions especialitzades en tecnologia, es llegeixen titulars catastrofistes del més pur estil “adeu als NFTs”, aquest descens sembla més propi d’un mercat que està madurant i, per tant, en el qual els compradors ja estan diferenciant quan un NFT amaga un valor intrínsec que el fa interessant, o bé quan es tracta d’un JPEG sense major valor que una altra imatge qualsevol.

El model econòmic dels NFTs i la tecnologia Blockchain que es troba darrere d’ells, sí que té una utilitat molt clara en aplicacions com els béns digitals dels videojocs – per exemple, cotxes més potents en els jocs de carreres -, ja que facilita tant que la companyia productora del títol els posi en circulació, com el mercat de compravenda entre usuaris del títol, a part de convertir-se en una plataforma per a migrar aquests futurs béns a una nova versió del videojoc, sempre que a la productora li interessi i posi els mecanismes per a això.

També poden ser molt útils per a certificar l’autoria de fotografies, per exemple en el cas de fotoperiodistes o altres tipus de fotògrafs professionals.

L’incipient mercat dels NFTs va generar una gran activitat l’any passat, provocant el problema que molts compradors que van pagar grans sumes de diners per aquests béns digitals, ara no només no poden revendre’ls a un preu superior, sinó que es troben que el seu preu s’ha enfonsat.

