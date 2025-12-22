Detinguda una dona per agredir l’exparella i un home per fer el mateix amb la seva companya

Despatx central de la Policia
Despatx central de la Policia (Policia d’Andorra)

El passat divendres, al matí, vers les 9 hores, en un hotel d’Andorra la Vella, una turista de 37 anys va ser detinguda pel servei de Policia com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir la seva exparella davant la filla menor. Tots tres havien viatjat junts al Principat d’Andorra.

Per altra banda, aquest diumenge, a les 00:27 hores, a Escaldes-Engordany, es va detenir un turista de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la parella al domicili particular d’un familiar.

