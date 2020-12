Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

L’activitat de la setmana et permet estar en permanent moviment i disponibilitat. Amb humor viuràs les situacions més relaxadament. Treball: és una bona ocasió per llançar idees. Tens molts recursos que no utilitzes, ara és el moment oportú.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És un bon moment per desplaçar-te i transformar el que no et sedueix. Posa-li més amor a tot el que facis i expressa el teu costat més tendre. Treball: estaràs ocupat organitzant reunions, però no t’oblidis de deixar certs temes tancats.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Hi ha moments en què s’han d’oblidar les paraules i passar a l’acció. Estima més i parla menys, expressa’t amb el cor. Treball: una situació que no pots controlar se t’escapa de les mans. Deixa passar uns dies i torna a proposar una solució.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Ets feliç envoltat de la teva família i aquestes són dates que t’entendreixen. Perquè les coses surtin bé, oblida la por al fet que alguna cosa falli. Treball: et veuràs obligada a revisar una tasca i això et salvarà de cometre un error en el que no havies parat atenció.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Atendràs els teus compromisos amb més entusiasme. Aquesta saviesa pròpia del teu signe està fent efecte en tu. Bona setmana en general. Treball: passades les festes tens la possibilitat d’activar la teva creativitat i exportar els teus recursos.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Bé està el que bé acaba. Aplica’t el refrany aquests dies per no seguir donant voltes a una experiència que et va marcar i que ja és moment de superar. Treball: els resultats que esperes poden trigar uns dies més. Paciència, poc pots fer, no depèn de tu.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Venus t’afavoreix, però compte amb creure’t que ho tens tot resolt. Mostra’t positiu, optimista però també prudent. Treball: aprèn a desconnectar de la preocupació, que et fa ser irascible i que afecta a la teva salut. Canalitza la teva energia.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tens la sort de tenir al teu costat a les millors persones del món. Tot funcionarà a la perfecció. Treball: comunicar-te amb qui no parles habitualment és la tasca de la setmana, però no per simple compromís. Relaciona’t.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Venus deixa el teu signe per entrar en capricorn. La seva influència no t’abandona; es trasllada al sector dels valors, sigues més generós. Treball: si busques feina, aquest és un bon moment per fer-ho, insisteix i relaciona’t amb els qui poden ajudar-te.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

En aquesta setmana de conflictes opta per cedir, no t’enfrontis. Recorda que l’amor és una poderosa medicina. Treball: en organització no hi ha qui et guanyi, però si treballes en equip has de compartir idees, sense eclipsar a ningú. No t’imposis.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Si ets una persona solitària, les festes suposaran un aclaparament. Mostra’t feliç per uns altres, per qui gaudeix, i així demostraràs el teu amor. Treball: Júpiter en el teu signe continua ajudant-te a obtenir òptims resultats en tot el que iniciïs.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Procura que no et temptin les aventures, les relacions supèrflues que no et reportaran res. Treball: llançar propostes ara és guanyar temps. És el moment d’optimitzar les teves iniciatives i renovar les teves il·lusions. Contactaràs amb algú molt oportú.