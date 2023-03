Els electricistes ja poden fer butlletins en habitatges fins a 15 kW de potència

Un electricista treballant (pvproductions / Freepik)

Llum verda a la modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. La modificació del text, principalment, implica que no sigui necessari realitzar una certificació de la instal·lació a l’hora de fer un butlletí elèctric en habitatges. I és que al reglament, mitjançant el canvi aprovat, s’augmenta la potència màxima per la qual un instal·lador pot fer el butlletí sense necessitat de fer la revisió per part d’una empresa d’inspecció i control o d’un enginyer.

Així doncs, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació, un electricista podrà fer el butlletí per instal·lacions amb una potència màxima de fins a 15 kW. Fins ara estaven limitats a 10 kW. Aquesta modificació només afecta als habitatges.