Els efectes adversos del canvi climàtic a Andorra per a commemorar el Dia internacional de les muntanyes

Cartell de la taula rodona per a abordar com el canvi climàtic afecta les zones de muntanya (Govern d’Andorra)

L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC) organitza aquest dilluns, juntament amb Andorra Sostenible, una taula rodona per a debatre i aprofundir sobre els efectes que està tenint i tindrà el canvi climàtic en les zones de muntanya com Andorra. L’activitat s’impulsa per a commemorar el Dia internacional de les muntanyes impulsat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i té com a objectiu sensibilitzar sobre la rellevància dels ecosistemes de muntanya per a construir polítiques basades en la natura que construeixin resiliència, redueixin la vulnerabilitat i augmentin la capacitat de les muntanyes per a adaptar-se als canvis del futur.

La taula rodona se celebrarà a les 19 hores a l’Art Hotel d’Andorra la Vella i és oberta a tothom, però cal confirmació prèvia a través de a andorrasostenible@andorra.ad o al +376 603000.

L’acte constarà d’una presentació per part de l’OECC i comptarà amb la participació telemàtica de l’investigador del Centre de Recerca Ecològica i aplicacions forestals (CREAF), Bernat Claramunt, els investigadors d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) Anna Echeverria i Manel Niell, la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer i la tècnica especialista en climatologia del servei meteorològic nacional d’Andorra, Lucia Rivero.

Les zones de muntanya i els seus ecosistemes són altament vulnerables a les dinàmiques climàtiques canviants. És per aquest motiu que Andorra ha alçat la veu en la participació a la Conferència dels Estats Part (COP 28) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que se celebra a Dubai sota la presidència dels Emirats Àrabs Units. En l’estada a la cimera internacional s’ha treballat la sensibilització de la resta d’estats membres sobre la necessitat d’impulsar grups de negociació a escala internacional per a defensar l’especial impacte que té el canvi climàtic en territoris de muntanyes com Andorra.

De fet, ja a la COP 27 d’Egipte, celebrada el novembre de l’any passat, Andorra va organitzar i liderar una reunió ministerial per a abordar les accions a dur a terme per a limitar els efectes del canvi climàtic a les muntanyes. Enguany els esforços s’han centrat a que aquesta temàtica es tracti a nivell internacional en l’anomenat Programa de Treball de Nairobi. Aquest està inclòs dins del Conveni del Canvi Climàtic i té l’objectiu de donar més visibilitat a la vulnerabilitat de les muntanyes al canvi climàtic i reforçar la cooperació per a enfortir la veu dels països i territoris de muntanya. La participació al programa dona continuïtat al treball internacional per a traslladar la realitat dels territoris de muntanya i la seva vulnerabilitat, reclamant una acció climàtica global més ambiciosa.