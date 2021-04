Els Cranc heu de vèncer el vostre pessimisme del 26 d’abril al 2 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Amb el teu aire de seductor/a causaràs estralls, però el problema és que, si no estàs lliure i dónes ales a la passió, pot complicar-te la vida. En el treball el teu temps és or, però no t’oblidis del teu físic, et convé que no carreguis amb tot i delega.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La manera en que expresses les teves emocions possiblement serà diferent a la de la teva parella. Si creus que hi ha un problema de comunicació, és el moment de resoldre’l. En el treball no siguis pessimista i posa més positivisme al teu present i futur laboral.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La sinceritat és la millor ajuda en els moments que els teus sentiments es mostren confusos, parla i obre el teu cor. En el treball si no hi tens massa interès, et despistaràs fàcilment i podràs oblidar una cita que pot tenir conseqüències desastroses.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Una setmana d’alts i baixos emocionals que pot sumir-te en un estat depressiu tret que hi posis de la teva part. Et retrauran la teva actitud negativa, has de reaccionar. En el treball fer una muntanya d’un gra de sorra és la teva especialitat, venç el teu pessimisme.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La solució als teus problemes sentimentals està en com t’agafes les coses. Si li treus importància, tot s’acabarà solucionant, no perdis temps en discussions. En el treball hauràs d’agrair una ajuda providencial. Un favor et treu d’un problema important.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Treu les teves millors gal·les i permet-te el luxe de sortir a celebrar, el que sigui, si tens parella un sopar romàntic, amb els amics, amb la família és igual, seràs feliç. En el treball arriba el moment de triar sobre una oportunitat que havies somiat, així que endavant.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tindràs la prova que quan creus que pots convertir el plom en or, acabes fent realitat els teus somnis. Aquesta setmana experimentaràs un gran plaer. En el treball obtindràs alguna facilitats inesperades, algú pensa en tu més del que suposes.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si et deixes dur per la inèrcia d’una relació que no té espurna, tu que ets apassionat/ada i emocionalment inquiet/a, t’avorriràs, pensa què li demanes a l’amor i què li dónes tu. Uns dies sense massa interès, tret que la vida et posi davant d’un repte de superació.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Has de posar-te les piles a casa, has d’estar més disposat a compartir les tasques familiars en el que fa referència a l’educació dels teus fills, si els tens; en cas contrari els retrets s’acumularan. En el treball vigila amb les utopies que al final no t’aportaran beneficis, dedica’t a les coses segures.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Una promesa incomplerta serà la teva perdició. La teva família, els teus fills, la teva parella et recordaran insistentment alguna cosa que encara no has atès. Val més que compleixis, en cas contrari et declararan la guerra. En el treball demostraràs el teu talent professional i la teva altura moral.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La llum de la vida està per tot arreu, contagia la teva visió positiva a una persona que necessita que li generis il·lusions en un moment de molta confusió. En el treball organitza la teva agenda de manera que estalviïs en vitalitat i també en despeses supèrflues.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si tens un compromís sentimental que no et ve de gust, no busquis excuses simplement digues no. No tens perquè enfrontar-te a una situació incòmoda. En el treball, per a aconseguir aquesta oportunitat que creus merèixer, no n’hi ha prou amb desitjar-ho cal sortir a buscar-la.