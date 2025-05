Els comuns proposen un projecte per a facilitar el relleu empresarial de comerços i negocis

La reunió de cònsols celebrada a Ordino (Comú d’Ordino)

La reunió de cònsols d’aquest dimarts, la segona del mandat que té lloc a Ordino, ha conclòs amb una proposta per a facilitar el relleu empresarial dels negocis familiars que no tinguin relleu generacional. La iniciativa sorgeix del Comú d’Andorra la Vella i està orientada a donar garanties, sobretot, per a la supervivència dels comerços de proximitat. L’aposta comptaria amb l’assessorament d’Andorra Business i la Cambra de Comerç (CCIS), que ajudarien a posar en valor els punts forts de l’empresa, en coordinació amb els diferents comuns. Com a referent, hi ha el portal web català reempresa.org on es publicarien les diferents ofertes. D’aquesta manera, es vol evitar la proliferació de locals buits, que arriben amb les jubilacions per manca de relleu familiar, segons han explicat les compareixents Eva Sansa i Maria del Mar Coma.

Les cònsols de la Massana i Ordino han destacat un altre tema de la reunió mantinguda durant el matí. Es tracta d’un acord per a sol·licitar una pròrroga de set dies en l’aprovació de la Llei d’accessibilitat universal pels requeriments que comporta a les administracions. Les mandatàries han indicat la necessitat de matissar alguns punts segons les competències comunals, com ara els permisos urbanístics durant una pròrroga de set dies. Així, Sansa i Coma han avançat que traslladaran els aspectes que considerin oportuns de revisió per a que es tinguin en consideració.