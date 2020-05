Els ciudatans que entrin a França procedents d’Andorra no hauran de passar una quarantena estricta

L’ambaixada d’Andorra a França ha informat que els ciutadans que hi arribin procedents d’Andorra quan s’obrin les fronteres no hauran de seguir un confinament estricte i seran assimilats com a ciutadans de la Unió Europea-Espai Schengen . Paral·lelament, entitats empresarials demanen que el Principat sigui considerada zona de turisme domèstic, fet que facilitaria l’arribada de visitants i, de retruc, l’impuls del turisme.

Algunes empreses del sector turístic han demanat al Govern que intercedeixi davant França i Espanya perquè quan es deixi transitar les persones, el Principat sigui considerat una zona domèstica.

Això facilitaria l’arribada de visitants procedents d’aquests dos països i podria contribuir a revifar el sector hoteler i la restauració.

Pel que fa a França, aquesta tarda l’ambaixada d’Andorra ha anunciat que els ciutadans que hi vagin procedents del Principat quan s’obrin les fronteres no hauran de complir una quarantena estricta, sinó que seran assimilats com a ciutadans de la Unió Europea-Espai Schengen.

El ministre portaveu ha celebrat la notícia i ha destacat que ara la mobilitat ha d’estar justificada. “És una molt bona notícia i evidentment ressalta l’excel·lent nivell de col·laboració que tenim amb les institucions franceses que ens ajuden a tirar endavant aquesta crisi de la Covid-19”, ha assenyalat Eric Jover.



França també ha apel·lat a la coordinació entre els estats que formen part de la Unió i a negociacions d’àmbit bilateral per determinar la reobertura de fronteres.

De moment no hi ha data malgrat que el desconfinament començarà a partir de l’11 de maig. Andorra busca una consideració especial per poder rebre visitants com més aviat millor, una situació que també es busca amb Espanya.

En aquest cas, la petició de ser zona de turisme domèstic es va formalitzar fa uns dies a través d’una carta enviada per l’ambaixador d’Espanya, Àngel Ros.

En aquest sentit, Ros ha destacat que “el govern d’Espanya estudia aquesta proposta que té tot el sentit des del punt de vista que les relacions entre Andorra i Espanya sobrepassen de molt els àmbits comercials i mercantils, és una relació que té implicacions familiars, personals”.



Si s’accepta la petició, a efectes pràctics Andorra seria un territori espanyol més pel que fa a la lliure circulació de persones, tenint en compte que des de l’inici de la crisi Espanya va permetre l’entrada de treballadors fronterers i de mercaderies.

Una altra qüestió és quan les fronteres estaran plenament obertes i aquí s’especula amb dates que van des del juny fins a l’octubre. El que sí és clar és que Espanya també ho farà de forma coordinada amb la resta dels estats de la Unió Europea i és que la prioritat és vèncer la pandèmia entre tots.