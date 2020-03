Tots els centres educatius de la Seu d’Urgell han programat la seva respectiva jornada de portes obertes abans que s’iniciï el període de preinscripció de segon cicle d’educació infantil, primària i ESO per al nou curs escolar 2020-2021.

L’objectiu de les jornades de portes obertes, així com les trobades i les visites als centres, és donar a conèixer a les famílies urgellenques el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun.

L’escola Albert Vives ha organitzat pel dissabte 21 de març, la seva jornada de portes obertes, d’onze del matí a una del migdia. A les 11 tindrà lloc una xerrada informativa. Val a dir que també es podrà visitar l’escola en horari escolar trucant i concertant visita.

Pel que fa a l’escola Pau Claris serà celebrarà la seva jornada de portes obertes, dissabte 14 de març, de deu del matí a una del migdia. També es podrà visitar l’escola en horari escolar trucant i concertant visita.

La Salle celebrarà una jornada d’escola oberta el divendres 27 de març, per a totes les edats, de deu del matí a una del migdia i de tres a sis de la tarda. Aquest col·legi realitzarà dissabte 21 de març la jornada de portes obertes amb xerrades per a educació infantil (dos quarts de deu del matí), ESO (deu del matí); i Primària (11 del matí). Pel que fa als cicles formatius (grau mitjà i superior), les portes obertes seran el dissabte 25 d’abril també de deu del matí a una del migdia.

L’escola Castell-Ciutat ha programat per dimecres 18 de març la seva jornada de portes obertes, de tres a set de la tarda. També es podran concertar visites al centre en horari escolar trucant prèviament.

Per la seva part, el centre educatiu La Valira ofereix la possibilitat de visitar l’escola d’educació infantil i primària trucant prèviament per a concertar visita, mentre que per visitar l’institut s’ha organitzat una jornada de portes obertes pel dijous 12 de març, amb una visita guiada amb famílies, a les set de la tarda, i una sessió informativa a les vuit del vespre.

L‘institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell celebrarà la seva jornada de portes obertes dimarts 10 de març, adreçada als alumnes d’ESO, en tres torns (19h, 19.15h i 19.30h), i a dos quarts de nou del vespre tindrà lloc una reunió informativa per a les famílies. Dilluns 27 d’abril, serà per batxillerat i cicles formatius, a tres quarts de vuit del vespre, i a les vuit es farà una reunió informativa.

D’altra banda, tothom que ho vulgui, pot adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), situada a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, per informar-se tant dels diferents centres educatius de la ciutat, així com de tot el procés de preinscripció.

Val a dir que la preinscripció escolar pel segon cicle d’educció infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria es preu que sigui del 23 de març a l’1 d’abril (dates pendents de ser publicades oficialment).