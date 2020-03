La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha presentat aquest dijous la creació i l’obertura d’un nou centre d’ensenyament superior al Principat: la Universitat Carlemany. Aquesta universitat formarà part de Planeta Formación y Universidades, la divisió de formació del Grupo Planeta. Així, Vilarrubla ha comparegut acompanyada del seu CEO, Carlos Giménez, a la roda de premsa.

Tal com ha avançat la titular de la cartera, els contactes per a l’establiment d’aquesta universitat van iniciar-se a finals del 2015, quan Planeta Formación y Universidades va posar-se en contacte amb el Govern d’Andorra. La Universitat Carlemany té la voluntat d’oferir formacions tant oficials (bàtxelor, bàtxelor d’especialització, màster i doctorat) com d’altres de pròpies, totes en modalitat no presencial.

Per a Vilarrubla, “l’aparició de noves ofertes educatives és sempre positiva perquè amplien les opcions que tenen els ciutadans a l’hora de formar-se i, a més, suposarà una major presència de l’ensenyament superior andorrà en l’àmbit internacional”. Per la seva banda, Giménez ha apuntat que “la posada en marxa de la Universitat Carlemany, ens acosta al nostre objectiu d’oferir una educació de qualitat, sense que la localització geogràfica sigui un obstacle per aconseguir-ho”.

Ara, un cop autoritzada l’obertura del centre, la universitat haurà de presentar els diferents plans d’estudi davant l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i, si s’escau, les demandes de creació de noves titulacions al Ministeri. La voluntat dels seus responsables és que majoritàriament s’ofereixin titulacions en l’àmbit de les ciències socials, ciències de l’educació i tecnologia .

La Universitat Carlemany s’ubicarà a Andorra la Vella i l’inici de la seva activitat acadèmica es preveu durant el primer semestre del curs 2020-2021.