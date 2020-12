Els casos actius de Covid-19 se situen en 481 aquest dimecres

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 7.669 persones –6.812 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 82.

Actualment hi ha 481 casos actius: 15 persones resten ingressades a planta i 2 a l’UCI, d’elles amb ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Pel que fa a la població escolar, 27 aules estan sota vigilància activa –10 total i 17 parcial– i 49 en vigilància passiva.

Finalment, Martínez Benazet també ha destacat l’aprovació d’un protocol específic per als residents que vinguin de Regne Unit, on actualment s’hi ha detectat una nova soca de coronavirus molt contagiosa. Així, se’ls demanarà una PCR negativa prèvia a viatjar i se’ls realitzarà una TMA un cop arribin al Principat. També se’ls repetiran les proves durant els següents 15 dies.