El Govern facilitarà un segon autotest d’antigen gratuït a tots els residents

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquest dimecres que el Govern oferirà un segon autotest d’antigen gratuït a tots els residents del país majors de 6 anys: “era una mesura que ja teníem prevista però necessitàvem disposar de més estoc per poder-la dur a terme”.

En aquest sentit, el titular de la cartera ha indicat que durant aquest dimecres es posaran a disposició dels comuns perquè els propers dies puguin repartir-los amb les operatives que s’han organitzat des de les corporacions.

A banda, Martínez Benazet ha informat que el Consell de Ministres ha aprovat una modificació del Reglament que estableix les condicions per a la venda de tests ràpids d’antigen a les farmàcies per tal de regular-ne el preu. Donat que l’Executiu considera que aquests tests formen part de l’estratègia del Govern per lluitar contra la pandèmia de SARS-CoV-2 al Principat i que la xarxa de farmàcies ofereix un servei essencial i de proximitat, s’ha decidit incloure en el reglament una limitació al seu preu de venda.

D’aquesta manera, ha exposat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, “tenint en compte que l’adquisició de tests és a càrrec del comprador i que no disposen de finançament públic, les oficines de farmàcia hauran de dispensar-los amb un increment màxim del 30% respecte el seu preu de cost”.