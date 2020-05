Els botiguers de la Seu organitzen la setmana ‘Anti-COVID19’ del 25 al 30 de maig

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) organitzarà del 25 al 30 de maig la Setmana Anti-COVID19. La campanya preveu oferir vals a les persones que comprin en establiments de l’entitat comercial, que es podran bescanviar per una pera a la botiga Ca l’Armengolet, a Fruites Rosi o al Dis-Seu de la plaça del Codina. La iniciativa promocional vol transmetre d’una manera original el missatge que el comerç local és “la pera”, visualitzar-lo i agrair a la gent la seva confiança.

La Setmana Anti-COVID19 és una versió de la Setmana del Comerç, que estava prevista per finals de març però no es va poder dur a terme a causa de la pandèmia, que va obligar a aturar l’activitat comercial. El president de l’UBSU, Juan Carlos Salsas, destaca que “ara que tots anem tornant a la normalitat i que les dificultats dels establiments de proximitat s’han agreujat per la crisi del coronavirus, el missatge que volíem fer arribar fa unes setmanes cobra encara més sentit: transmetre la fe en els nostres negocis i la il·lusió per la nostra feina”.

En els darrers dos anys l’UBSU havia participat en la Setmana del Comerç, promoguda pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), amb l’elaboració del Perfum de la Seu i la creació de la Targeta Regal.

Mesures de prevenció

Cal recordar que a partir de dilluns l’Alt Pirineu i Aran entrarà a la fase 2 de la desescalada del confinament, i que el petit comerç ja està obert amb totes les mesures de seguretat per prevenir contagis del coronavirus.