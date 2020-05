S’han acabat les cadenes

El passat 7 d’abril WhatsApp, enmig de la pandèmia del coronavirus va anunciar que limitaria el reenviament de missatges massius. Des de llavors, un missatge solament es pot reenviar una vegada per xat.

Moltes persones van veure en aquesta decisió una manera de coartar la llibertat per part de l’empresa de Mark Zuckerberg. No obstant això, la mesura volia evitar la circulació indiscriminada de fake news relatives a un problema tan important com ho és el coronavirus.

Setmanes després que aquesta notícia aparegués, WhatsApp ha ofert resultats de com la seva mesura ha impactat en el reenviament dels missatges. Segons l’aplicació de missatgeria gratuïta online, els missatges massius que poden ser identificats perquè porten una doble fletxa, s’han reduït en un 70% des que es va prendre la decisió.

Altres decisions preses per WhatsApp en la mateixa línia en el passat no havien tingut tant impacte com en aquest cas. Quan l’empresa va limitar a 20 les persones o grups en què es podia enviar un missatge, el reenviament de missatges massius va caure un 25%. Aquesta xifra demostra que, malgrat que moltes persones considerin que aquestes mesures capen la llibertat d’expressió, la veritat és que no ataquen als usuaris individuals, sinó als qui usen aquesta app per a difondre els seus missatges. És a dir, partits polítics o institucions.

Per Tecnonews