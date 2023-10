Els Armats de la Seu organitzen una jornada per a donar-se a conèixer

Cartell anunciador de la jornada organitzada pels Armats de la Seu (RàdioSeu)

L’associació dels Armats de la Seu d’Urgell organitza una jornada d’activitats per a donar-se a conèixer i recaptar fons per a ampliar el seu vestuari. La proposta es desenvoluparà al llarg d’aquest dissabte, 7 d’octubre, al passeig Joan Brudieu.

Sota el lema ‘Els Armats l’armen’, els membres de l’entitat seran a peu de carrer dissabte, de les 11 del matí a les 9 del vespre. El conjunt d’actes paral·lels començarà amb l’obertura d’una zona d’inflables per als infants, que estarà en funcionament fins a les 8 del vespre. Al migdia (12.30 h) hi haurà un concert d’acordió a càrrec d’Agustí de Sisquer, seguit d’una botifarrada a partir de 2/4 de 2. Per participar d’aquest dinar popular es pot comprar els tiquets a l’oficina de Turisme Seu (carrer Major, 8) o bé es pot reservar la plaça al telèfon 696 15 83 82.

A la tarda, Agustí de Sisquer oferirà una nova actuació (16.30 h) i més tard, a 2/4 de 6, es podrà participar en un quinto. Ja al vespre, a les 7, s’oferirà un taller de Bachata, dirigit per Dani Roqué i Sandra Rebés. La jornada es completarà amb un sorteig de premis i una rifa.

En una entrevista a RàdioSeu, la presidenta dels Armats, Pili Peral, ha explicat que aquesta acció l’organitzen per la necessitat que tenen actualment de renovar els vestits que fan servir durant la Processó de Divendres Sant. Peral recorda que sempre que poden reparen aquestes peces, però n’hi ha que ja requereixen un recanvi i, per això, demanen suport als veïns i veïnes per a poder assumir-ne el pressupost.

Sobre aquest cost econòmic, l’associació ha explicat que el material principal que han d’utilitzar és el vellut i que darrerament el preu d’aquesta matèria s’ha encarit notablement, fins als 50 euros el metre. Per cada vestit calen tres metres, i a això cal afegir-hi el cost d’elaborar-lo. L’objectiu que s’han marcat és poder tenir quinze capes noves. A més a més, també volen renovar els tambors, atès que molts d’ells ja s’han fet servir des de dècades enrere.

Per a fer-ho possible i recaptar fons, els Armats han preparat una sèrie d’activitats en què han rebut el suport de gent que hi col·labora. En aquest sentit, Jaume Marcos, un dels components més veterans dels Armats, ha destacat el gran ajut que han rebut per part de veïns de la ciutat, quan els han presentat la idea, i assegura que, fins i tot, han trobat més recolzament del que esperaven inicialment. En la mateixa línia, Òscar Peña ha fet un agraïment a tots els comerços que hi han aportat obsequis per a oferir-los als sorteigs que es duran a terme.

Els Armats de la Seu d’Urgell compten amb una cinquantena de membres, entre llancers, estendards i instrumentistes. Tenen membres de totes les edats i un caràcter molt familiar, amb la idea de facilitar que la tradició tingui continuïtat a la ciutat.