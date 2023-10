Els EEBE U19 tornen de Xile amb un bon treball de progressió

Tot l’equip U19 del programa EEBE (FAE)

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) torna a Andorra després de cinc setmanes a Corralco (Xile), on han pogut entrenar en diferents disciplines i on s’ha treballat l’evolució constant de tots els esquiadors.

L’equip va viatjar amb els joves Alvar Calvo, Eric Ebri, Pirmin Estruga, Salvador Cornella, Nicolau Daban, Carlos Salinas, Martí Llort, Maià Font, Pere Cornella, Marc Fernández i Adrià Prats, i ha estat dirigit pel seu responsable tècnic, Nico Belcredi, amb el suport del tècnic Didac González.

Tant el director de la secció d’alpí de la FAE, Roger Vidosa, com el responsable tècnic dels U19, Nico Belcredi, han valorat positivament l’estada. “A Corralco ens acullen per segona vegada amb els braços oberts i unes condicions increïbles, amb una gran quantitat de neu i perfils de pista”, ha manifestat Vidosa, que considera que l’experiència, un any més, ha valgut la pena: “Estem molt contents d’haver-hi estat un any més a aquesta estació, en la qual tenim pensat fer un intercanvi de clubs amb ells”.

El responsable tècnic del grup U19, Nico Belcredi, ha explicat que tot i que les condicions no van ser les millors al principi d’arribar a Xile, el temps va canviar després i l’equip va poder “aprofitar els dies abans de les curses per a poder fer velocitat”. Igualment, després de les carreres van realitzar “un bloc de gegant en bones condicions”. “Hem pogut aprofitar bastant les últimes dues setmanes”, hi ha afegit el tècnic.

El treball de l’equip ha estat condicionat pel temps, especialment al principi de l’estada. Així ho reconeixia Vidosa: “Al principi vam tenir uns dies més difícils amb neu més tova, però després la meteorologia va anar millorant i la visibilitat era millor. Vam poder tocar disciplines de velocitat, descens, supergegant, hem pogut fer curses continentals, on han pogut participar tots els U19, amb la qual cosa estem molt satisfets”.