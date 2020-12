Títol: El venedor de felicitat

Edat: A partir de 7 anys

Escriptor/a: Calì, Davide

Il·lustrador/a: Marco Somà

Editorial: Libros del Zorro Rojo

La història trasllada el lector fins a una població boscana habitada per diverses espècies d’ocells humanitzats que interrompen els seus quefers en veure arribar el senyor Colom conduint la seva furgoneta carregada de flascons: ja poden fer la compra periòdica de felicitat. Això sí, sense demanar descomptes perquè, com diu el senyor Colom, «la felicitat no és cap saldo!». Posats a fer, cadascú n’adquireix segons les seves necessitats, tot i que sempre hi ha els escèptics –«la felicitat, es ven?»– i els qui tenen altres somnis, com el senyor Ratolí, que, en trobar un pot buit –d’altra banda, com la resta de recipients–, esclata d’alegria: la seva família podrà omplir-lo amb la seva, de felicitat!!

Calì és un autor de trajectòria solvent en el món de la LIJ, amb títols com L’enemic (Takatuka, 2008), i forma un tàndem força efectiu amb l’il·lustrador Marco Somà (Premi Andersen 2019).

Els dos artífexs del llibre creen una paràbola de poètica enlluernadora. L’escriptor ho fa possible amb un text cosit de menudes reflexions que es van instil·lant en el lector, i l’il·lustrador, amb uns dibuixos preciosistes, de paleta càlida i estètica retro.

Així, els habitatges niu, que conviuen en avinença amb branques i fullatge, remeten a l’estil arquitectònic de les painted ladies nord-americanes i a les guinguetes modernistes –impagable el detall del llum Tiffany– o bé evoquen, com el del Cargolet, el devessall il·lusionista d’Arcimboldo.

La riquesa de la part plàstica pot semblar aclaparadora, amb planes atapeïdes que s’alternen amb d’altres quasi ingràvides –en sintonia amb allò representat (artefactes voladors, escales suspeses…)–, però el cert és que no opaca el text, subtilment irònic i esquitxat d’al·lusions a la condició humana. Per destacar-ne alguna, la referida al senyor Estornell, un artista que no en vol, de felicitat, perquè «ja se sap, els artistes, una mica infeliços, ho han de ser».

Per Gemma Mulet Cugat. Clijcat / Faristol