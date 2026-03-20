El V Trofeu Santa Eulàlia torna aquest cap de setmana a la piscina d’Encamp

El V Trofeu Santa Eulàlia torna enguany a la parròquia d’Encamp. El trofeu per a nedadors màsters tornarà a omplir la piscina encampedana en un torneig que, una edició més, forma part del circuit català de Trofeus Màsters de Natació de la Federació Catalana de Natació. En total, hi haurà 104 participants de 17 clubs diferents, principalment del territori català a més dels 16 esportistes de la Federació Andorrana de Natació (FAN) que representaran a la natació del Principat un any més.
“Estem molt contents de sumar la cinquena edició del Trofeu de Santa Eulàlia, consolidem la jornada que forma part del circuit català i això fa que un centenar de persones vinguin al Principat aquest cap de setmana a nedar”, ha apuntat Natàlia Meca, directora de la secció de màsters de la FAN.