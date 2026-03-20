Podi per a Estruga (2n) i Cornella (3r) a l’eslàlom FIS de Candanchú

Aquest divendres part de l’equip nacional i els EEBE U19 han disputat el segon eslàlom FIS de Candanchú (Espanya), amb doble podi andorrà per a Pirmin Estruga, que ha estat segon, i Salvador Cornella, que ha estat tercer. Així, en homes, Estruga ha acabat segon amb 1.36.18, a 1.15 del vencedor, l’espanyol Javier Fernández (1.35.03), mentre que el podi l’ha completat en tercera posició Cornella, amb 1.37.35, a 2.32.
Igualment, Max Black ha estat quart amb 1.37.59, a 2.56, mentre que Èric Guimerà ha estat 8è i, a més, ha marcat punts FIS, amb 65.34, quan tenia 68.40. Èric Mitjana ha estat 14è. No han completat la primera mànega Àlex Comellas, Àlvar Calvo, Jordi Rogel i Marcel Pérez.
També han finalitzat els andorrans Marc Delgado (12) i Sergi Puigdemasa (19).
En dones, Isabella Pérez, Carlota Comellas i Ainhoa Piccino han quedat fora a la segona mànega, quan a la primera eren 3a, 5a i 9a, respectivament.