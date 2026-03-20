Primera visita del cap de Govern, a Mònaco, pel 20è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques

El cap de Govern, Xavier Espot, ha fet la seva primera visita al Principat de Mònaco coincidint amb el 20è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre els dos països. L’estada ha permès mantenir intercanvis amb el Príncep Albert II i el ministre d’Estat, Christophe Mirmand, posant en relleu la solidesa en les relacions i la voluntat de continuar reforçant la col·laboració en benefici dels dos països.
La visita es va iniciar dijous amb una primera trobada entre les delegacions, encapçalades pel cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor; i el ministre d’Estat de Mònaco, Christophe Mirmand, juntament amb la ministra de Relacions Exteriors i Cooperació, Isabelle Berro-Amadeï. Aquest matí, el príncep Albert II de Mònaco ha rebut en audiència al cap de Govern al Palau del Príncep.
Espot i Mirmand han encapçalat la reunió de treball on s’ha acordat impulsar el Protocol d’Entesa d’amistat i cooperació general i s’ha proposat l’elaboració d’un full de ruta per a la cooperació futura, que inclourà projectes concrets en diversos àmbits prioritaris com l’economia, el turisme, la salut i l’esport.
Pel que fa a la cooperació econòmica, s’han abordat les oportunitats que presenta el conveni per a evitar la doble imposició, vigent des de juliol de 2023, que facilita les inversions i els intercanvis entre empreses andorranes i monegasques. També s’ha analitzat la cooperació en l’àmbit de la propietat industrial.
Durant la reunió també s’han compartit experiències sobre la implementació de models de turisme responsable, un repte central per a les dues economies basades en aquest sector, tenint en compte l’afluència de 9 milions de visitants el 2025, pel que fa a Andorra, i de 348.258 turistes internacionals, el 2024, a Mònaco. En aquest sentit s’ha acordat impulsar les relacions entre les agències de turisme dels dos països per a compartir estratègies.
En l’àmbit de la salut, les delegacions també han reafirmat la cooperació en formació sanitària, mantenint i fomentant l’acord que permet als estudiants d’infermeria d’Andorra fer pràctiques a l’Hospital Princesa Grace. Les delegacions han compartit sengles projectes d’ampliació de les instal·lacions hospitalàries i han convingut activar la col·laboració a nivell tècnic.
En la trobada han evocat l’actualitat internacional i el compromís amb el multilateralisme. També han tractat la relació amb els diversos organismes i la col·laboració entre els petits estats en el marc dels fòrums globals ens els quals participen. De la mateixa manera, s’han compartit experiències en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament compartint els diferents projectes en els quals estan participant els dos països. El cap de Govern ha felicitat el ministre d’Estat per la presidència del Consell de Ministres d’Europa que Mònaco ostentarà a partir del mes de maig i fins novembre de 2026.
També, i quant als àmbits de la joventut i els esports, s’ha fet seguiment de les reunions mantingudes en el marc dels Jocs dels Petits Estats d’Europa. El ministre d’Estat monegasc ha valorat, en aquest àmbit, l’organització de la reunió de mandataris mantinguda a Andorra que va permetre estrènyer les relacions entre els diferents països.
Finalment, s’ha destacat l’ocasió de reunir-se amb representants empresarials de Mònaco, amb l’objectiu de presentar les oportunitats d’inversió a Andorra i reforçar els vincles econòmics.
Trobada amb empresaris monegascos
A la tarda, Xavier Espot ha intervingut en un esdeveniment organitzat per la incubadora i acceleradora d’empreses emergents de sectors estratègics del Principat de Mònaco, MonacoTech. En l’acte, en el qual també ha participat una representant d’Andorra Bussines, també han pres part empreses dels sectors de la salut i la dermofarmàcia, i també del desenvolupament digital i la intel·ligència artificial.
Durant la seva intervenció, Espot ha posat de manifest la solidesa de l’economia d’Andorra després d’una profunda transformació, que en les darreres dues dècades ha evolucionat cap a l’obertura, l’homologació i la cooperació internacional amb una forta vocació de diversificació. En aquest sentit, ha remarcat la signatura de convenis per a evitar la doble imposició i la integració d’Andorra en organismes econòmics multilaterals com el Fons Monetari Internacional (FMI).
Espot ha subratllat l’atractiu d’Andorra per a l’activitat empresarial, gràcies a una arquitectura tributària reconeguda internacionalment i amb la presència d’un teixit empresarial dinàmic, amb més de 17.000 societats registrades. El cap de l’Executiu ha destacat la previsió de l’FMI d’un creixement del 2,6%.
Xavier Espot també ha refermat el compromís d’Andorra amb la innovació i la diversificació econòmica, a través del Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica, i ha remarcat el procés de negociació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, que esdevindrà un instrument clau per a explorar nous sectors econòmics i noves oportunitats empresarials.
Espot ha conclòs amb la voluntat de consolidar el model econòmic andorrà, avançant cap a una economia més innovadora, diversificada i sostenible, i mantenint l’estabilitat institucional, la seguretat jurídica i la qualitat de vida que caracteritzen el país.
Durant la seva estada a Mònaco, el cap de Govern ha tingut l’oportunitat de veure desfilar i saludar la selecció andorrana de rugbi sub-12, desplaçada a Montecarlo per a participar en la 14a edició del Torneig de Sainte-Dévote, organitzat per la Federació Monegasca de Rugbi en col·laboració amb la Fundació Princesa Charlene. El torneig, que se celebra a l’estadi Louis-II de Mònaco, aplega 24 equips de diferents països.
Espot i Tor assistiran convidats per les autoritats monegasques al Ball de la Rosa, un esdeveniment de caràcter benèfic per a recaptar fons per a la Fundació Princesa Grace.