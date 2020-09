El tròpic a casa: omple-la de frescor amb aquests tips

És un estil que causa furor i dóna un toc optimista i refrescant a la llar. Deixa entrar el tròpic a casa i et transportaràs als ambients més exòtics sense moure’t del sofà.

No es pot entendre un estil tropical sense inundar la casa de color, així que atreveix-te amb una paleta cromàtica alegre, explosiva i estimulant. El to per antonomàsia és el verd en les seves variants molsa i maragda.

Els tèxtils han de ser naturals com a cotons o llins i els mobles de fibres vegetals (abans reservats per a jardins i terrasses): Bambú, vímet, sisal, espart, jute, cànem “salten” dins de la llar.

Les plantes tampoc poden faltar en la teva decoració. Tria varietats de fulla gran o en forma de palmera: Costella d’Adam, ocell del paradís, ficus… són decoratives i creen una energia positiva que no es veu… però se sent. I no oblidis figures de pinyes o escultures de flamencs o papagais multicolors, adornant una entrada, la taula del menjador, una consola… Aquests elements donen un joc estètic enorme.

Per Decoracion2.com