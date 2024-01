El Tribunal de Corts absol l’activista Vanessa Mendoza

La presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza (ATV)

El Tribunal de Corts ha absolt la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza. Així ho recull la sentència que s’ha donat a conèixer aquest dimecres a la Seu de la Justícia. El judici de desembre per desprestigi a les institucions contra la presidenta d’Stop Violències va aplegar activistes feministes i membres d’entitats de defensa dels drets humans de diversos països. També hi havia representants dels sindicats i de la classe política del país.

La fiscalia demanava per a Vanessa Mendoza sis mesos d’inhabilitació per a càrrec públic i sis mil euros de multa i sis mil d’indemnització. L’activista va reiterar que no se l’atacava a ella, sinó a la llibertat d’expressió i el feminisme. Per aquest motiu, la defensa en reclamava l’absolució. Amnistia Internacional va aprofitar l’ocasió per a sol·licitar la derogació de l’article 325 del codi penal pel qual se l’acusa.

Els fets arrenquen amb la presentació el 2019 d’un informe davant les Nacions Unides, on Mendoza va assegurar que a Andorra es retiraven nounats de famílies en un estat econòmic precari. L’executiu va considerar aquestes declaracions injurioses contra les institucions i va posar el cas en coneixement de la fiscalia, que va portar l’afer als tribunals.

El Govern sempre ha mantingut que aquest cas no té cap mena de relació amb la militància de Mendoza, ni amb la defensa del dret a l’avortament lliure. Va assegurar, en canvi, que l’acció promoguda per la fiscalia tenia com a objectiu la defensa de la integritat i el bon nom dels treballadors dels serveis socials.