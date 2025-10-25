El mar Mediterrani estava quasi 2ºC per sobre la mitjana climàtica la primera quinzena d’octubre

La primera quinzena d’octubre ha destacat per la temperatura del mar, segons apunten dades recollides per Josep Pascual, observador meteorològic de l’Estartit i col·laborador del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a través de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM). Concretament, el dimecres 8 d’octubre (mesura presa per Pascual) es van enregistrar 21,7 °C en superfície, un valor 1,8 °C per sobre de la mitjana climàtica (1998-2022).
Aquest registre s’emmarca en una tendència observada durant els mesos d’estiu i setembre, que també han presentat valors per sobre de la mitjana climàtica; especialment el juny i juliol, amb registres inèdits de temperatura en superfície des que es prenen mesures (1974). El 18 de juliol, per exemple, la temperatura superficial va arribar a 26,8 °C, un valor que està aproximadament 4 °C per sobre de la mitjana climàtica (1998-2022) i superior al rècord anterior del 23 de juliol de 2023, quan es van registrar 26 °C.
Segons Marc Prohom, cap de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, “aquesta temperatura elevada del mar en superfície s’ha repetit gairebé tots els mesos d’aquest any i afavoreix la formació de fenòmens meteorològics extrems, entre altres conseqüències”.
Pel que fa al nivell del mar, les observacions de Josep Pascual també aporten dades rellevants. El 28 d’agost es va registrar el nivell més alt del mar assolit per marees diürnes: 40 cm per sobre del valor de referència 0 (1990-1995). “Aquest increment és motivat sobretot per l’escalfament marí durant l’estiu, associat a una temperatura de l’aire que ha estat més de 2 °C per sobre de la mitjana.
Aquesta situació ha situat l’estiu de 2025 com el segon més càlid des que hi ha registres i ha comportat una dilatació tèrmica significativa de l’aigua a la Mediterrània occidental”, explica Prohom. Aquesta mesura puntual complementa el registre climatològic que anualment recull el Servei Meteorològic de Catalunya al Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC), on s’estima que el nivell mitjà del mar Mediterrani ha pujat entre 10 i 11 cm des dels anys 90.
Josep Pascual, que des del 1990 mesura setmanalment el nivell del mar amb un mareògraf instal·lat al port esportiu de l’Estartit (Baix Empordà), considera que “aquesta mesura presa és un fotograma d’una pel·lícula més àmplia i que reflecteix l’augment progressiu del nivell del mar associat a l’emergència climàtica”.