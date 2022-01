Passejant entre boscos i paisatges de conte i entre la majestuositat natural que es respira a les portes del Pac Natural del Cadí-Moixeró, ‘El Carrilet’, sobrenom afectuós amb què se’l coneix, circula a ritme pausat pels 3,5 quilòmetres de recorregut, durant 20 minuts.

Durant aquest recorregut, el tren fa quatre parades a les estacions de la Pobla de Lillet, la Pobla Centre, els Jardins Artigas i al Museu del Ciment de Castellar de N’Hug. A cada punt hi ha un grapat de propostes per conèixer i espais per visitar. Entre molts altres atractius, destaquem el Museu del Ciment, un viatge en el temps que us descobrirà la història de la fàbrica i de l’impacte i creixement que va suposar per a tota la zona i població. Es tracta d’un edifici modernista on s’exposa també el procés de fabricació del ciment pòrtland. Hi ha activitats expressament pensades per als més menuts, com ‘Els tresors dels clinquerons’, un joc de descoberta de l’espai guiat pels follets de la fàbrica.

Una altra visita imperdible és als Jardins Artigas, dissenyats per Antoni Gaudí, compten amb representacions arquitectòniques inspirades en la vegetació, l’aigua i les pedres. I és clar, no hi pot faltar l’Exposició dels Trens Històrics, situada a l’antiga estació de ferrocarril de la Pobla de Lillet.