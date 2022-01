Bons Desitjos

Per descomptat que vull desitjar-vos feliç any nou. Si heu demanat coses materials, espero que se us compleixin. Però sobretot espero que se us compleixin els desitjos emocionals i de salut.

Sentir-se bé emocionalment és molt important. Poder notar la calor de l’afecte de família, amics, parella, etc. és el millor que podreu tenir mai. Si ho teniu, espero que el vostre desig sigui conservar-lo i ampliar-lo. Si per algun motiu l’heu perdut, tranquils, arribarà més tard o més d’hora la sensació de pau a la vostra vida i tornarà a aparèixer aquest afecte en un nou format.

Com no, desitjar-vos per descomptat un millor any nou que estigui ple de grans i felices emocions noves i intenses. Les emocions són les que ens fan sentir vida. Deia Paulo Coelho si no recordo malament en el seu llibre “L’Alquimista“: “Quan vols realment una cosa, tot l’Univers conspira per a ajudar-te a aconseguir-la.” Encara que, posats a citar a Coelho, aquesta frase d’un altre dels seus llibres seria més adequada: “Si tens un passat que no et deixa satisfet, oblida’l ara. Imagina una nova història per a la teva vida, i creu en ella. Concentra’t només en els moments en què vas aconseguir el que desitjaves, i aquesta força t’ajudarà a aconseguir el que desitges ara”.

Sigui com sigui, espero que tingueu un millor any.

