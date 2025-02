El tram de la carretera de la Comella es mantindrà tancat durant la setmana per l‘obra d’estabilització del talús

El tram de carretera de la Comella tallat pels treballs obligats per l’esllavissada (Comú d’Andorra la Vella)

El Comú d’Andorra la Vella mantindrà tancat al trànsit el tram de la carretera de la Comella afectat la nit de divendres per una caiguda de rocs. Els treballs d’estabilització del talús s’han iniciat, tal com estava programat, aquest mateix dilluns. Els serveis de circulació comunals ja tenien planificats talls de trànsit perquè les obres exigeixen l’ocupació de la via. S’hi ha sumat, arran de l’incident la necessitat d’aturar els despreniments. La previsió és que la carretera no es reobri durant tota la setmana.

La intervenció en el punt quilomètric 4,6 de la carretera, on ja hi havia hagut anteriorment una caiguda de rocs, va ser adjudicada a l’empresa Edicom el passat novembre per un import de 177.264 euros. El tall per raons de seguretat del tram, situat entre la urbanització Comella Parc i la Plana, no ha afectat els accessos a cap nucli residencial.