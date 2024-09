El Torneig de futbol sala Sant Corneli arriba a la 4a edició

Presentació del Torneig de Sant Corneli (Comú d’Ordino)

La 4a edició del Torneig de futbol sala de Sant Corneli s’ha presentat aquest dijous amb novetats i un objectiu molt clar, continuar creixent com ho han fet des de la primera edició: “L’FC Madriu s’ho ha treballat molt perquè cada any venen més clubs de fora i, és aquesta setmana de temporada baixa, que ens serveix per a reactivar econòmicament la parròquia, com generalment ho fan els esdeveniments esportius”, ha declarat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del comú d’Ordino, Jordi Serracanta.

Enguany, hi haurà la presència de sis equips estrangers (quatre catalans i dos francesos), dos clubs més que l’any passat i és previst que es desplacin 150 persones a la parròquia. “Estem treballant per a veure si podem portar equips d’Aragó o Castelló, però som conscients que, com més distància cerquem, més complicat esdevé”, ha incidit el secretari de l’FC Madriu, Pau Duran, afegint que, per a aquesta edició, ja havien parlat amb un club de Saragossa.

“És una molt bona època perquè els equips de fora puguin pujar a fer pretemporada” ha confirmat el director del torneig, Lluís Bigordà. A banda de la crescuda en la participació internacional, la categoria femenina també ha incorporat un club més, fent que es pugui disputar un triangular amb el C.E. Fonollosa (Barcelona), l’Espoir Club Toulousain (Tolosa) i l’ENFAF nacional. En aquest sentit, Bigordà ha explicat que la presència del Toulousain sorgeix del mateix interès del club després d’haver conegut el torneig per un altre equip gal. “El que volíem des del primer any és que tots els equips fossin de fora i ho hem aconseguit”, ha esmentat.

Finalment, s’ha presentat el partit amistós abans de l’inici de la competició, el qual disputaran el C.E. Fonollosa ‘B’ i el C.E. Esperança.

Un dels senyals que demostren que el torneig està més viu que mai són els mateixos clubs. “Tothom vol tornar, fins i tot, a alguns els hem de dir que esperin un any més”, ha indicat Duran. Generalment, els equips solen passar el cap de setmana a Andorra, descobrint tant Ordino com el país, aspecte que augmenta el nivell de satisfacció. “Estem molt contents de com està funcionant, volem continuar creixent amb més equips o ampliant les hores”, ha assenyalat.

El torneig, que se celebrarà aquest cap de setmana, donarà el tret de sortida el dissabte, dia 14, a les 12 hores, amb el partit amistós del Fonollosa i l’Esperança, al pavelló Germans de Riba. Els duels oficials s’iniciaran a les 13.30 hores amb el primer enfrontament del triangular femení, ENFAF contra Espoir Club Toulousian.

En categoria masculina, la primera semifinal serà disputada per l’FC Oló i el Bouloc Futsal (15 hores), seguida de la segona semi amb l’FC Madriu i el C.E. Fonollosa (17 hores). La jornada es tancarà amb el penúltim duel de la categoria femenina, on les tricolors tornaran a jugar davant el C.E. Fonollosa femení (19 hores).



Pel que fa a la programació de diumenge, s’iniciarà a les 9.30 hores amb el darrer duel del triangular femení, C.E. Fonollosa versus Espoir Club Toulousain. Més tard, a les 11 hores, es disputarà el tercer i quart lloc del torneig masculí, i s’acabarà amb la gran final a les 13 hores. L’entrega de premis serà a partir de les 14.30 hores, on tots els participants rebran un trofeu de commemoració i obsequis dels patrocinadors. Finalment, tothom podrà gaudir d’un dinar de germanor.