La bellesa exòtica de les orquídies blaves

Un exemplar d’orquídia blava (AMIC)

El nom científic de l’Orquídia blava és Phalaenopsis Blue Mystique, tot i que aquest no és el seu color natural, ja que el seu color es deu a un procés artificial. Aquesta varietat d’orquídia es va originar en laboratoris d’Holanda, on es va desenvolupar un mètode per a infondre pigment blau a les flors de les orquídies blanques.

La planta té les següents característiques:

Floració: Les flors són de color blau intens amb una textura suau i vellutada. La forma de les flors és la típica de les orquídies Phalaenopsis, amb pètals amples i arrodonits.

Fulles: Les fulles són amples, carnoses i de color verd intens. Les fulles aporten nutrients essencials a la planta i són una part integral del seu sistema de fotosíntesi.

Arrels: Les arrels són aèries i es desenvolupen fora del substrat, fet que permet a la planta obtenir humitat i nutrients de l’aire.





Cura i manteniment

Cuidar una orquídia de clor blau requereix atenció i dedicació, ja que són plantes delicades. Aquests són alguns consells essencials per al seu manteniment:

Llum: Les orquídies necessiten molta llum, però no han de rebre llum solar directa, perquè això podria cremar les seves fulles. La llum indirecta i filtrada és ideal.

Reg: Regar les orquídies amb moderació és clau. La planta s’ha de regar quan el substrat estigui sec al tacte. És important evitar l’excés d’aigua per a prevenir la podridura de les arrels.

Humitat: Les orquídies prosperen en ambients amb alta humitat. Es recomana mantenir una humitat relativa del 50-70%. Es pot utilitzar un humidificador o col·locar la planta sobre una safata amb aigua i pedres per a augmentar la humitat.

Temperatura: Les orquídies de clor blau prefereixen temperatures moderades, entre 18-25 °C durant el dia i una mica més fresques a la nit.

Substrat: Utilitzar un substrat específic per a orquídies és fonamental. Aquest tipus de substrat proporciona un bon drenatge i aireig a les arrels.

Adob: Durant l’època de creixement, es recomana adobar la planta amb un fertilitzant equilibrat, específic per a orquídies, cada dues setmanes. Durant l’hivern, es pot reduir la freqüència.

És important notar que el color blau de les orquídies de clor blau no es manté en les floracions següents: Quan les flors blaves cauen i noves flors comencen a aparèixer, aquestes seran de color blanc o d’un to natural de la planta original.

Aquesta peculiaritat fa que les orquídies de clor blau siguin especialment apreciades com a plantes de regal o decoració temporal, ja que ofereixen una bellesa excepcional durant la seva floració inicial.