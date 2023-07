Portada del llibre “El temps no compta”, de Joaquim Micó

Títol: El temps no compta

Autor/a: Joaquim Micó

Pàgines: 143

Editorial: Voliana Edicions

El món del crim en una novel·la negra esbojarrada on no manca res per a fer-la clàssica: detectiu aficionat i diletant, policies foscos, gànsters, drogues, assassinats, mesquinesa i, fins i tot, una femme fatale. Tot plegat farcit d’un humor negre com el gènere. “Vaig veure la incitant línia d’un cotxe fosc d’importació que s’havia parat al nostre costat, trepitjant amb una de les seves rodes la bola de xiclet que havia dardat a l’asfalt”.

“Mentre m’entretenia imaginant quin tipus de paio afortunat podia ser el propietari d’aquella magnífica màquina, d’entre les ombres de la finestreta del darrere vaig veure un tub de ferro que em mirava insolent: era el canó d’un revòlver que apuntava al meu cap“.

Primera novel·la de la nova col·lecció de Novel·la negra Falciot.





Font: lacasadellibro