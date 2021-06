Benazet assegura que amb el certificat de vacunació andorrà s’ha de poder viatjar per la UE

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que amb el certificat de vacunació que emet ara Andorra no hi ha d’haver cap problema per viatjar per la Unió Europea. Diu que aporta tota la informació que demanen els diferents països. Ara bé, ha avançat que la setmana vinent estarà disponible el codi QR que servirà com a document de vacunació.