El Serradells s’imposa al Sant Pere de Ribes en un partit de ritmes oposats (35–24)

L’Handbol Club Serradells va obtenir una nova victòria (35-24), aquest cap de setmana, en el seu enfrontament davant l’Handbol Sant Pere de Ribes, en un partit marcat per fases de domini clar dels andorrans i moments d’alta intensitat competitiva. L’inici del matx va venir condicionat per una incidència en l’arribada d’alguns jugadors visitants, fet que va obligar el Ribes a començar amb els efectius disponibles.
Sense donar-hi més transcendència, el partit va arrencar amb normalitat i amb un Serradells que va aprofitar el context inicial per a imprimir al joc un ritme alt i molt controlat. Aquesta superioritat es va reflectir ràpidament en el marcador, arribant al descans amb un contundent 7–21.
Tot i la incorporació progressiva de la resta de la plantilla visitant abans del minut vint de joc, el Ribes va trigar a trobar sensacions, optant per un ritme més pausat per a intentar frenar la fluïdesa dels tricolors. El Serradells, per la seva banda, va mantenir el control de la primera part amb solvència.
A la represa, el conjunt visitant va mostrar una actitud més agressiva, amb un joc físic i directe que va generar moments de tensió i va dificultar la continuïtat ofensiva dels andorrans. Tot i aquest increment d’intensitat, el Serradells va mantenir la serenitat en els instants clau i va saber gestionar l’avantatge sense perdre solidesa col·lectiva.
Finalment, el duel es va acabar resolent amb el 35–24 definitiu, una victòria merescuda que reafirma l’evolució del conjunt andorrà i consolida la seva presència en la part alta de la classificació. Amb aquest triomf, el Serradells se situa en la 6a posició i ja es prepara per a un dels partits més exigents del calendari: la visita al camp de l’Handbol Gavà B, actual segon classificat. El duel tindrà lloc el diumenge vinent, a les 17.00 h.