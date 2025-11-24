Junts proposa al ple municipal que la Seu tingui una ordenança de civisme

El grup municipal de Junts per la Seu portarà al Ple de l’Ajuntament d’aquest dilluns una moció per a impulsar l’elaboració i aprovació d’una Ordenança Municipal de Civisme i Convivència que permeti establir un marc normatiu clar per a prevenir i sancionar conductes incíviques, reforçar la convivència i millorar la percepció de seguretat al municipi.
Els regidors Jordi Fàbrega, Carme Espuga, Joan Llobera i Urgell Isús han registrat aquesta proposta davant l’increment de comportaments incívics i actes vandàlics que, segons denuncien veïns i entitats, s’han intensificat en els darrers mesos tant a la Seu d’Urgell com a Castellciutat. Des de desperfectes en l’espai públic fins a sorolls nocturns, brutícia, agressions o sensació d’inseguretat en determinades zones.
Junts per la Seu considera que la ciutat necessita una resposta ferma i estructurada: “El civisme i la seguretat són prioritats per als nostres veïns, i per això han de ser una prioritat per al govern municipal. Fa temps que reclamem una estratègia conjunta i una implicació real de tots els grups i de la ciutadania”, afirmen els regidors del principal partit de l’oposició.
“Hi ha una sensació cada vegada més compartida que la Seu està perdent qualitat de vida a causa de l’incivisme creixent i, per això, creiem necessària una ordenança de civisme: cal actuar en tots els flancs possibles per a revertir aquesta situació”, afirmen des de Junts.
Actualment, la Seu d’Urgell no disposa d’una Ordenança Municipal de Civisme, fet que —segons Junts— dificulta l’actuació preventiva i sancionadora, i impedeix dotar el municipi d’eines efectives per a garantir una convivència respectuosa. Altres municipis catalans, com Sabadell, Castell-Platja d’Aro, Viladecans, Lloret de Mar, Sant Andreu de la Barca o Urús, entre d’altres, han aprovat normatives similars en els darrers dos anys, i ciutats com Barcelona o Torredembarra les estan actualitzant o tramitant.
La moció que es debatrà al Ple inclou quatre línies d’actuació:
1. Redactar i tramitar una Ordenança Municipal de Civisme i Convivència, amb l’objectiu que s’aprovi abans del primer semestre de 2026. Aquesta normativa haurà de regular aspectes com l’ús de l’espai públic, els sorolls, la neteja, els residus, el respecte al mobiliari urbà, la tinença d’animals o la seguretat ciutadana.
2. Crear un grup de treball municipal específic amb representants dels grups polítics, la Policia Local, Serveis Socials, Joventut i l’àmbit educatiu, així como amb la participació d’associacions veïnals i comercials.
3. Prendre com a referència les ordenances aprovades recentment per altres municipis, adaptant-les a la realitat i les necessitats de la Seu d’Urgell i Castellciutat.
4. Impulsar campanyes de sensibilització i educació en civisme, especialment adreçades a infants i joves, per a fomentar una cultura de respecte, corresponsabilitat i convivència.
Junts per la Seu considera que aquesta ordenança és una eina imprescindible per a millorar la convivència, reforçar el respecte mutu i garantir l’espai públic com un entorn segur i agradable per a tothom.