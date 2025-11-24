Escaldes activa la 3a fase de les colònies d’Engolasters per a completar les instal·lacions

El Comú d’Escaldes-Engordany ha tret a concurs la tercera fase del projecte de la casa de colònies d’Engolasters, una etapa clau que permetrà completar totes les instal·lacions i serveis necessaris perquè l’equipament funcioni amb plena autonomia i amb uns estàndards moderns, segurs i adaptats a les activitats educatives i de lleure que s’hi volen organitzar durant tot l’any.
Aquesta tercera fase inclou la redacció del projecte tècnic i la direcció d’obra per a habilitar els banys i dutxes per a nens i nenes, dos banys públics per als caminants, un espai d’office-cuina, així com la reforma de la cuina existent. També preveu la construcció de totes les infraestructures bàsiques de subministrament i sanejament, entre les quals hi ha el dipòsit d’aigua potable, les fosses sèptiques i la xarxa d’aigua i desguàs fins als diferents serveis. A més, es redactarà el projecte per a adequar el camí que connecta la caseta de colònies amb la casa de Guardes.
El contracte té un import estimat de 17.500 euros (IGI inclòs) i un termini de redacció de sis setmanes.
Paral·lelament el projecte avança amb altres actuacions que es troben en marxa. De fet, la setmana que ve finalitza el termini de la segona fase, que contempla un concurs per a la reforma integral de la segona caseta per a destinar-la a espais d’allotjament i ampliar la capacitat del conjunt. Aquesta actuació aprofita l’estructura metàl·lica existent per a incorporar una vintena de llits distribuïts en dues plantes, amb espai per al monitor i accés fix als llits alts. El termini d’execució és de 60 dies naturals des de la seva adjudicació.
La primera fase del projecte va finalitzar el juny del 2025 amb la rehabilitació de la primera caseta, una intervenció que va permetre acollir infants a les colònies d’estiu d’aquest any i que va demostrar el potencial del conjunt com a recurs educatiu i de lleure en plena natura.
Amb l’impuls d’aquesta tercera fase, el Comú fa un pas més per a consolidar la casa de colònies d’Engolasters com un espai completament equipat, sostenible i pensat per a fomentar l’educació ambiental, la convivència i el lleure actiu per als infants i joves del país. Restarà encara pendent una quarta fase, en la qual s’hauran de dur a terme els treballs per a habilitar el terreny de 8.000 metres quadrats que també es disposa a la zona.