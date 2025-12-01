El Serradells planta cara, però cau davant el favorit, l’Handbol Gavà B (37-31)

L’Handbol Club Serradells va disputar aquest diumenge un partit intens a la pista del Gavà B, un dels conjunts més potents de la categoria. Tot i un gran esforç i una primera part molt sòlida, els andorrans van caure derrotats per un marcador final de 37 a 31. El Gavà, que partia com a favorit després d’una temporada gairebé impecable, va demostrar el seu potencial amb un joc molt ràpid i una gran efectivitat en el contraatac i les segones onades. Tot i això, el Serradells va mostrar-se molt intens i ben definit en defensa durant la primera meitat, arribant al descans amb un merescut empat a 15 gols. Això reflectia una primera part molt igualada.
A la segona part, el Gavà va saber ajustar el seu estil de joc i va començar a castigar els errors dels andorrans amb contraatacs més freqüents. Tot i que el Serradells va mantenir el tipus durant bona part de la represa, la targeta vermella a Matías Iglesias i dues exclusions de 2 minuts posteriors, van deixar l’equip en inferioritat numèrica, fet que va passar factura en el tram final del partit.
Amb aquest resultat, el Serradells se situa en la 8a posició i ja pensa en el pròxim compromís. Després d’una setmana de descans, els andorrans jugaran el dissabte, 16 de desembre, al Pas de la Casa, a les 18:30 hores, davant l’Handbol Egara, un rival directe en la classificació.