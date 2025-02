El segon sopar benèfic de la Creu Roja, el 28 de febrer, a benefici de les malalties minoritàries

Jordi Fernández, director de la Creu Roja en una imatge d’arxiu (ATV)

La Creu Roja Andorrana organitza la segona gala-sopar benèfic. Serà el pròxim 28 de febrer, coincidint amb el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Aquest esdeveniment, organitzat conjuntament amb l’Associació de Malalties Minoritàries (AMMA), tindrà com a objectiu recaptar fons per a dos projectes socials de gran importància. Una part de les donacions recollides es destinarà al projecte de l’hotel Peralba, que ofereix habitatges socials per a persones en risc d’exclusió social, un dels projectes més ambiciosos de la Creu Roja a Andorra.

Jordi Fernàndez, director de la Creu Roja d’Andorrana, ha explicat que “aquesta serà la segona edició del sopar benèfic de gala, i ens focalitzem molt en el projecte de l’hotel Peralba, que ara mateix és el nostre projecte més ambiciós”.

Per la seva banda, Meritxell Benito, secretària de l’AMMA, ha destacat la importància de l’esdeveniment per a la visibilització de les persones afectades per malalties minoritàries. “Nosaltres som una associació petita, són malalties minoritàries amb el que això comporta, un 8% de la població la pateix. Aquesta oportunitat de visibilitzar-nos en un esdeveniment organitzat per una entitat tan reconeguda com la Creu Roja és fonamental per a nosaltres”, ha declarat.

El sopar també comptarà amb una fila zero per aquells que vulguin contribuir-hi sense assistir a l’esdeveniment. La Creu Roja té la intenció de consolidar aquest sopar benèfic com a cita anual per a continuar donant suport a iniciatives socials.