La Generalitat invertirà més de 55M€ en la millora dels pobles de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran

Presentació del PUOSC a la Seu d’Urgell (Govern.cat)

El secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, ha presentat aquesta setmana, a Tremp i a la Seu d’Urgell, la nova convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) que invertirà en els municipis de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran 55.187.267,99 milions d’euros. Una xifra que s’incrementa en més de 22 milions d’euros respecte de l’anterior convocatòria que era de 32.913.925,14 milions d’euros.

Tal com ha explicat el secretari Amor, el Govern destinarà a través del PUOSC 2025-2029, una xifra total de 500 milions d’euros repartits entre aquest any i el 2029 per a la millora d’equipament i serveis. Aquesta xifra dobla la de l’anterior convocatòria 2020-2024 que era de 250 milions d’euros. A aquestes inversions se li sumaran dues línies més d’ajudes. Per una banda, una línia de crèdit per valor de 20 milions d’euros anuals perquè els ajuntaments puguin iniciar abans les obres finançades a través del PUOSC, i per l’altra, una línia de subvencions de 9 milions d’euros per al finançament de l’assistència tècnica i jurídica per als municipis de menys de 2.000 habitants.

Durant la seva intervenció, el secretari de Governs Locals ha refermat “l’aposta clara” del Govern català en el món local per a dotar-lo de tots els recursos necessaris i impulsar-ne l’economia. Amor ha explicat que la dotació del PUOSC 2025-2029 representa “la més important fins ara” i que tots els canvis introduïts farà que sigui “més flexible, més àgil i, sobretot, més possible”. Per la seva banda, la delegada territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero Galera, ha destacat que aquest pla d’inversions és “un instrument imprescindible per als municipis per a frenar el despoblament i impulsar el desenvolupament econòmic” i ha afegit que pels municipis de l’Alt Pirineu i Aran, aquesta inversió és “clau, ja que el 90% dels municipis tenen menys de 2.000 habitants”.

Pel que fa al repartiment de la subvenció, dels 55.187.267,99 milions d’euros, els municipis rebran 35.989.097,26 milions d’euros, mentre que els sis consells comarcals, 3.073.710,73 milions d’euros i les quaranta-tres entitats municipals descentralitzades rebran 16.125.000 milions d’euros. En aquesta convocatòria, tots els municipis veuran incrementada la seva partida pressupostària, com per exemple, Bausen on la subvenció puja un 241%, a Arres un 187%, Das un 132%, la Seu d’Urgell, un 162% o Vilaller amb un 179%. Pel que fa als Consells Comarcals, tots rebran una subvenció de 512.195,12 euros, i les entitats municipals descentralitzades, doblaran la inversió respecte de l’anterior, passant de set milions d’euros a setze milions d’euros.





Canvis respecte a l’anterior convocatòria

Entre les novetats d’aquesta convocatòria, hi ha el repartiment econòmic de les subvencions. En el cas dels ajuntaments, la subvenció que rebran oscil·larà entre els 400.000 i els 789.900 euros. En el cas dels Consells Comarcals, aquests tindran un import fix de 512.195,12 euros i les entitats descentralitzades seran de 375.000 euros. Així mateix, també s’han introduït canvis en les línies de subvencions, passant de dues a una única línia; s’ha eliminat el sistema de puntuació i els projectes es valoraran i tramitaran en règim de concurrència no competitiva; i es dotarà als ajuntaments de més flexibilitat i autonomia perquè puguin decidir en quins projectes invertir. Pel que fa el cofinançament, el percentatge màxim que assumirà la Generalitat anirà subjecte al nombre d’habitants:

De fins a 1.000 habitants, es cofinançarà el 95 % De 1.001 a 2.000 habitants, es cofinançarà el 90 % De 2.001 a 5.000 habitants, es cofinançarà 80 % De 5.001 a 10.000 habitants, es cofinançarà 75 De 10.0001 a 50.000 habitants, es cofinançarà el 70 % De més de 50.000 habitants, es cofinançarà el 50 %

Per tal de facilitar la tramitació i resoldre dubtes, la delegada territorial del Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha explicat que el pròxim divendres, 21 de febrer s’organitzarà una jornada informativa en format presencial i telemàtic.