138 alumnes de l’Alt Urgell participen al 9è Dictat Plurilingüe

IX Dictat Plurilingüe de l’Alt Urgell, a les aules de l’EOI de la Seu (RàdioSeu)

Fins a 138 alumnes, de diferents centres educatius de l’Alt Urgell, han participat aquesta setmana a la 9a edició del Dictat Plurilingüe, que serveix per a reivindicar entre els estudiants la importància de la correcció lingüística a l’hora d’escriure. El concurs és organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics (CRP), l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i l’Ajuntament de la Seu.

Les proves s’han desenvolupat a les aules de l’EOI i de l’Escola Municipal de Música, al Centre Cultural Les Monges. Hi han pres part alumnes d’ESO, seleccionats per les seves respectives escoles i instituts, que han posat a prova la seva capacitat per a escriure correctament i sense faltes d’ortografia. Així doncs, els joves que hagin escrit amb menys faltes els textos dictats s’emportaran els premis, que es lliuraran el 13 de març vinent.

Bona part dels participants estaven dividits en grups de 14 persones i, actualment, hi prenien part per parelles. D’aquesta manera es vol afavorir el treball en equip i facilitar que puguin comparar el seu escrit amb el d’un company de classe. Cada alumne feia el dictat en una llengua concreta. I és que el concurs es divideix en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.

La directora de l’EOI de la Seu, Mercè Solanelles, ha recordat que el Dictat Plurilingüe es va idear per a “premiar i donar importància al fet que els estudiants escriguin bé i sense faltes”, i aquest segueix sent l’objectiu. Inicialment els inscrits hi prenien part a títol individual, però més endavant es va decidir fer-lo en grups de dues persones, per tal que decideixin entre elles “quina és la millor versió” abans de lliurar-la. Hi prenen part joves provinents dels instituts Joan Brudieu i La Valira, el Col·legi La Salle de la Seu i l’Institut-Escola d’Oliana.

Sandra Meya, directora del CRP de l’Alt Urgell, ha recordat que la idea la van desenvolupar aquesta dècada passada en el marc d’un congrés educatiu en què es va posar l’accent en la importància de l’ortografia. Davant la bona acollida que va tenir als centres educatius, van decidir donar-li continuïtat. Abans de la data prevista, els mateixos centres fan la tria dels alumnes que els representaran, tot prioritzant els que tenen millors resultats de correcció ortogràfica. D’altra banda, els textos escollits són cada any d’una temàtica concreta i, enguany, s’ha escollit una de ben universal: els viatges. La locució dels textos ha anat a càrrec de docents i tècnics dels quatre ens organitzadors.