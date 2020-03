El Saló del videojoc ha tancat portes aquest diumenge després de tres dies amb l’assistència d’un públic molt familiar, tal com ha indicat la responsable d’esdeveniments d’Andorra Telecom, Inés Martí. “Aquest era l’objectiu amb què iniciàvem aquesta 11a edició del Saló” ha declarat Martí, qui ha comentat que moltes mares i pares no anaven a acompanyar els seus fills, sinó també anaven a jugar. Tot i tenir jocs a partir dels tres anys, la franja d’edat amb més afluència ha continuat sent entre els 12 i els 18 anys, que “és l’etapa més ‘gamer‘”. En aquest sentit ha explicat que aquest any han estat molt rigorosos amb el tema de les edats i han introduït limitacions de temps màxim d’estada en un determinat punt de joc “perquè hi hagués la màxima rotació possible”.

Per altra banda, Martí ha assegurat que les edats van pujant i el que buscaven era que fos un espai de trobada on els assistents, a banda de competir, també se socialitzessin. “Enguany hem apostat per les competicions presencials i hem suspès les competicions en xarxa”. En el total dels 20 tornejos que s’han realitzat, s’han inscrit 780 persones i la xifra d’assistència ha estat similar a la dels altres anys “amb uns 6.000 assistents”, ha comentat la responsable. També ha afegit que el dia de major afluència va ser el dissabte a la tarda.

La zona de simulació de cotxes i la nova zona de jugar a través del telèfon mòbil han estat els punts més demandats, a banda de les competicions de FIFA, League of Legends, Call of Duty o Fortine, “les quals continuen triomfant”. Entre els més petits, la zona de l’escalèxtric virtual i els tallers de drons i de robòtica són els que han tingut una millor rebuda, segons ha declarat la responsable de la companyia. Finalment, també ha indicat que de cara a l’edició de l’any vinent s’apostarà per continuar amb les novetats adreçades als ‘gamers’ i en aquest sentit la PlayStation 5 pot ser la sensació.