Aquest diumenge s’ha disputat la prova de tres hores de resistència organitzada pel Moto Club les Valls al circuit Pascuet offroad. Ha sigut una prova molt disputada amb tres líders diferents durant la prova, els mateixos pilots que han acabat pujant als diferents calaixos del podi.

Marc Font ha fet una sortida impecable, i s’ha situat primer, Cristian España ha sortit l’últim degut a un malentès a la sortida, però volta a volta ha aconseguit anar remuntant fins a col·locar-se en primera posició, ha mantingut el liderat gairebé tota la cursa, però un problema mecànic en les últimes voltes de la cursa han servit perquè Joel Gómez pogués atrapar-lo i avançar-lo en els compassos finals. España ha aconseguit refer-se i sortir ràpid a pel pilot que l’havia avançat, però tot i anar escurçant la distancia volta a volta no ha estat a temps d’atrapar-lo.

La carrera a acabat amb la primera posició de Joel Gómez, seguit de Cristian España i ha completat el podi Marc Font.

España ha manifestat que “ha estat una carrera dura, tècnica i batallada. El fet de no entrenar aquest tipus de proves tan llargues durant molt temps ens ha passat factura, però tot just la temporada acaba de començar. La moto la tenim a punt i fent un parell de settings més estarem a nivell molt competitiu, la lesió del canell en aquest tipus de proves llargues i amb zones de pedres ens passa factura, però seguirem treballant fort per estar a dalt de tot en aquesta nova temporada que se’ns presenta”.