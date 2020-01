El Saló de la infància d’Encamp ha estat obert, al Complex Esportiu, des del 27 de desembre fins aquest dimecres i ha tingut una afluència mitjana de mil visitants per jornada.

Segons els organitzadors això suposaria un lleuger increment d’un 3% respecte de l’any anterior. També ressalten que, a més del públic nacional, hi ha força turistes que venen a l’esdeveniment. Ignasi Vinós, director de Joventut i Esports d’Encamp, valora la varietat de públic i destaca l’augment dels visitants forans.

Entre les activitats han funcionat força bé els tallers i també els simuladors, que eren la novetat. Gerard Pifarré, organitzador del saló, explica que “aquest any hem inclòs 3 simuladors de nova tecnologia com el de caminar per la lluna o el de vol aeroestàtic i han funcionat força bé”.

A més, aquest Cap d’Any el Complex esportiu ha compaginat la festa amb el certamen. El Saló de la infància torna del 3 al 5 de gener al Pas de la Casa.