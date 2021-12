El relat ‘Execució de l’alba’, guanya el XII Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror d’Encamp

La Biblioteca d’Encamp ha acollit aquest dijous l’entrega de guardons del XII Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror. L’esdeveniment s’ha fet a porta tancada i sense públic a causa de les mesures sanitàries. A l’acte hi han assistit la cònsol major, Laura Mas Barrionuevo, part dels guanyadors i l’escriptora Elisabeth Zorita, membre del jurat d’enguany.

La dotzena edició del premi ha comptat amb un rècord de participació des que es va iniciar el certament, acollint un total de 105 relats (66 en la categoria de joves, 31 en la d’adults i 8 en la d’infants).

La cònsol major ha agraït i destacat “la gran participació d’aquest concurs i el nivell de les obres, que cada edició estan més treballades”.

Per la seva part, el jurat ha elogiat la diversitat dels relats i ha assegurat que aquest any s’han trobat amb històries molt originals i sorprenents.

En relació amb l’elecció dels guanyadors, el jurat ha matisat que s’ha buscat un conjunt, tant pel que fa a la imaginació que presenta la història com al desenvolupament i estructura d’aquesta. S’ha tingut en compte el lèxic i altres elements tècnics, com la riquesa literària i la composició narrativa.

Els relats guanyadors s’inclouran en l’edició d’un llibre que recollirà els premiats de l’any passat, els d’enguany i els de les dues pròximes edicions del premi.

Els guanyadors han estat:

Categoria adults

Primer premi: Eunís Font amb el relat ‘Execució a l’alba’

Segon premi: Albert Ruiz amb el relat 'Líders'

Tercer premi: Abril Montané amb el relat ‘Mirar-te als ulls’

Pel que fa al primer premi d’aquesta categoria, el jurat ha destacat que el punt fort del relat guanyador és el llenguatge. Segons els experts, la història està molt ben estructurada i compta amb un lèxic molt acurat. De la mateixa manera, s’ha elogiat l’argument, destacant que tot i que es tracta d’una història més tradicional, l’ambientació històrica i la narració fan que el relat atrapi al lector des del primer moment.

Amb relació al segon relat premiat, el jurat ha assegurat que compta amb un tema potent que parteix d’una bona situació per anar imaginant. I el tercer és un relat atrevit que aborda la menstruació i fa pensar en la natalitat i l’avortament.

Categoria juvenil

El jurat ha destacat la gran originalitat que s’ha mostrat en aquesta categoria i l’augment de participació que han notat en relació amb altres anys.

Primer premi: Claudia Vinyal amb el relat ‘El secret de Crímson House ‘

Segon premi: Sara Armengol amb el relat 'Tot té un perquè'

Tercer premi: Esther Llobet amb el relat ‘Darrere dels teus ulls’

Pel que fa al primer premi, el jurat ha elogiat la força i el missatge de la història, que explica com de l’amor a l’odi hi ha només un pas i com l’amor es pot convertir fàcilment en venjança. A més, els membres asseguren que des del primer moment la història sap crear una expectativa que manté al lector en tensió fins al final.

De cara al segon relat guanyador, el jurat ha assegurat que està molt cuidat i que presta molta atenció als detalls per argumentar l’atenció del lector. L’estructura del relat és original i contribueix a arrodonir la història.

Finalment, el tercer relat premiat destaca perquè juga amb el ritme i, a més de mantenir la tensió fins al final, integra un bon lèxic i l’ús de frases literàries.

Categoria infantil

Primer premi: Meritxell Micó amb el relat ‘ Ikigai ‘

‘ Segon premi: Noa Vieira i Ana Garcia amb el relat ‘Un simple diari de terror’

Tercer premi: Nerea de Pablo amb el relat 'Aventura al cementiri de la boira'

En relació amb el relat guanyador, el jurat ha matisat que tenint en compte les edats que participen en aquesta categoria, es tracta d’una història ben estructurada, amb inici, nus i desenllaç, i que destaca tant per l’originalitat com pel desenvolupament de la narració.

Del segon relat, crida l’atenció un format no habitual en conte infantil, però que està ben resolt. Es valora també l’estil i la correcció. I del tercer premiat es destaca el clímax de la història. Es tracta d’un relat trepidant amb elements corals que recorda les aventures clàssiques de misteri.