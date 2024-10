El refugi d’animals de Benavarre agraeix la tasca dels voluntaris amb la segona “Paella de la Gossera”

Segona Paella de la Gossera (CCAU)

Aquest passat dissabte es va organitzar la segona “Paella de la Gossera”, un dinar amb el qual l’equip professional del refugi d’animals de Benavarre (Alt Urgell) vol agrair la tasca del grup de voluntaris que hi acudeixen periòdicament per a treure a passejar els gossos i ajudar-los en la seva socialització per a fer-ne més fàcil l’adopció o, com a mínim, fer-ne més agradable l’estada a la instal·lació. A banda de la paella, i demostrant les seves ganes de participar i d’implicar-se en la feina del refugi, els voluntaris es van organitzar per a fer un piscolabis i les postres.

Des del refugi es valora molt positivament que al llarg dels anys hi hagi hagut sempre persones disposades a col·laborar desinteressadament en favor del benestar dels animals i que s’hi vagin afegint cares noves. També es vol aprofitar l’activitat per a fer créixer la comunitat d’amants dels animals residents al refugi, ja que en pot formar part qualsevol persona. Contactant amb el refugi, es pot anar a visitar i conèixer amb més detall la tasca de labor comunitària que hi desenvolupen els voluntaris.