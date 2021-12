El reciclatge de metalls, quins es poden reciclar?

En la nostra vida diària, a vegades, no solem reparar en la importància que tenen els diferents tipus d’acer. Sempre els esforços per reciclar se centren en el plàstic, però els metalls també poden tenir més d’un sol ús. Perquè les segones oportunitats en termes de reciclatge impliquen estalvi i una reducció de la contaminació, alguna cosa que sens dubte importa en l’actualitat.

A pesar que en el reciclatge de metalls és necessari saber com fer-lo bé, no tots els tipus d’acer poden tenir una nova utilitat. Per exemple, aquells que contenen productes tòxics han de ser eliminats. Per tant, això cal tenir-ho en compte. Tampoc s’han de reciclar els pots de pintura.

En canvi, les llaunes de conserva, tapes de pots de vidre, xapes, paelles o claus poden ser reciclats. L’acer, en les condicions esmentades, és 100% reciclable i a més no perd les seves excel·lents propietats. Per tant, és una molt bona idea per a donar-li una segona o tercera vida, o les que facin falta.

El ferro, alumini, plom, llautó, bronze o coure també són tipus d’acer que formen part del reciclatge de metalls. L’objectiu és que puguin tornar a utilitzar-se i, així, aconseguir reduir les deixalles fins a un percentatge bastant alt. Amb tot, reciclar contribueix a no haver d’invertir a crear des de zero claus, llaunes, etc., amb la consegüent reducció de recursos que això implica. Tot són avantatges.

Per ecocosas.com / AMIC – Tot Sant Cugat