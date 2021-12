S’aprova l’assignació d’ajuts per a dos projectes de recerca de temàtica andorrana

Queda aprovada la resolució definitiva de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana de l’any 2021. La resolució ha atorgat dues ajudes per un valor de 20.000 euros (10.000 euros per a cada projecte), ja que una de les categories s’ha declarat deserta. L’objectiu és promoure i estimular els projectes de recerca o de transferència de temàtica genèrica sobre la realitat andorrana o que siguin aplicables al país.

L’ajut, convocat conjuntament entre el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i el Ministeri de Cultura i Esports, contempla la possibilitat de presentar projectes en tres línies diferents: la 1a modalitat, de caràcter genèric, preveu atorgar un ajut a projectes de recerca, bàsica o aplicada, que tinguin com a objecte d’estudi Andorra; la 2a modalitat, l’ajut Lídia Armengol Vila, s’atorga a recerques lingüístiques o sociolingüístiques basades en la llengua catalana a Andorra i, finalment, la 3a modalitat, l’ajut Cebrià Baraut, s’atorga a recerques per a les quals sigui necessari utilitzar com a font bàsica d’informació la documentació dels fons de l’Arxiu Nacional d’Andorra.

La convocatòria d’enguany, que ara s’ha resolt, ha rebut un total de vuit sol·licituds per a la primera categoria, quatre per a la segona i cap per a la tercera. En la primera modalitat el projecte guanyador ha estat ‘La llana d’ovella d’Andorra com a absorbent i aïllant acústic, recerca en solucions innovadores per a arquitectura i disseny d’interiors’, d’Albert Gomà Sala. En la segona modalitat, el projecte guanyador ha estat ‘El canvi lingüístic en els processos d’identitat a Andorra: una visió etnogràfica’ de Jordi Serra i Massansalvador. La tercera categoria, per falta de sol·licituds, s’ha declarat deserta.