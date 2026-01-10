El quefir, el ferment viu beneficiós per a la salut intestinal

El quefir és molt beneficiós per a la salut intestinal (Getty Images)
El quefir és una beguda fermentada originària de les muntanyes del Caucas. Es produeix a partir de grans de quefir”, que són una combinació simbiòtica de bacteris làctics i llevats. Aquests grans s’afegeixen a la llet (de vaca, cabra o ovella, tot i que també existeix la versió amb aigua o begudes vegetals), i es deixen fermentar durant unes 24 hores a temperatura ambient.

El resultat és una beguda lleugerament àcida, cremosa i amb petites bombolles, fruit del diòxid de carboni produït durant la fermentació. El quefir és conegut pels seus nombrosos efectes positius sobre la salut, especialment la digestiva i immune:

  1. Millora la flora intestinal: conté una gran diversitat de probiòtics que afavoreixen l’equilibri del microbioma intestinal.

  2. Ajuda a la digestió: pot facilitar la digestió de la lactosa, ja que els bacteris la transformen parcialment en àcid làctic.

  3. Enforteix el sistema immunitari: els probiòtics estimulen la resposta immune i redueixen la inflamació.

  4. Té propietats antimicrobianes: alguns dels seus microorganismes poden inhibir el creixement de bacteris nocius.

  5. Contribueix a la salut òssia: és ric en calci, magnesi i vitamina K2, nutrients essencials per a mantenir els ossos forts.

