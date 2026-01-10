Comencem l’any 2026

El gener és un mes de canvis, de propòsits i de fer promeses que de vegades cauen en l’oblit. Deixar enrere allò que no serveix. Pensar els objectius a assolir. Ser realista. No mentir. Ser més comunicativa. Trobar motivació. No tenir por de canviar. Pensar les coses en positiu. Superar les temptacions. Treure temps perquè, si vull, puc trobar temps d’on crec que no n’hi ha. No he de dir “no puc”. És un punt que he de tenir molt clar al cap. He de crear un programa per a saber com assolir els meus objectius. Intentaré saltar sense importar els obstacles que hi hagi. Almenys he d’intentar saltar-los.
Conèixer les meves debilitats i convertir-les en fortaleses, això m’ajudarà a agafar les regnes de la meva pròpia vida primer. Mai dir que no puc fer alguna cosa: és un punt que he de tenir molt fix al cap. Renunciar perquè alguna cosa se’m fa difícil, esdevé un cúmul de pensaments i actituds negatives, i he de pensar més en positiu.
No quedar-me estancada en cap pensament negatiu, ja que seria un parany i això no ho he de permetre.
Pau interior per a poder aspirar a la pau que desitjo.
Saviesa, per a no cometre els mateixos errors i per a poder mostrar als meus éssers estimats el camí correcte, el qual estic seguint, si de debò vull un món millor.
Molta força de voluntat, doncs vull i necessito deixar de ser aquesta persona amb aquest greu problema que em turmenta dia i nit.
La confiança comença des de dins mateix.